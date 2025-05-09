Türkiye Yargı Sistemi Şeffaftır

DÜNYA’DA EN ŞEFFAF YARGI SİSTEMİ TÜRKİYE’DE

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye’deki yargı sisteminin en şeffaf olduğunu vurguladı. Tunç, “Bu bir abartı değil, hakikattir. Geçmişte yaşanan vesayetçi yargının suskun kaldığı dönemleri geride bıraktık. Bugün yargı, darbecilere karşı milletin ve hukukun yanında duruyor. “Birkaç karar üzerinden 25 bin hakim ve savcımızın emeğini karalamaya çalışanlara izin vermeyiz,” dedi.

AÇILIŞLAR VE TEMEL ATMA TÖRENİ

Samsun’a bir dizi açılış ve temel atma törenine katılmak için gelen Bakan Tunç, ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ı makamında ziyaret etti. Ardından Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası’nın açılışına ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, İdare ve Vergi Mahkemeleri Hizmet Binası’nın temel atma törenine katıldı. Törenlerde Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve diğer protokol üyeleri yer aldı.

ADALETİN TEMELİ İNSAN ONURUDUR

Tunç, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası’nın açılışında adaletin insan onurunu koruma temeli olduğunu belirtti. “Adalet, herkese hakkını vermektir. Yargı mensuplarımız bu kutsal görevi yerine getiriyor” dedi. Adaletin sadece fiziksel mekanlarla sağlanamayacağını, aynı zamanda sistemdeki mevzuatın da iyileştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bakan Tunç, mevcut anayasanın darbe dönemini yansıttığını ve bunun için reformların gerekli olduğunu ifade etti. Anayasanın, temel hak ve özgürlükleri güçlendiren ve demokratik hukuk devletine uygun hale getirilmesi gerektiğini belirtti. “Hedefimiz, Türkiye Yüzyılı’na adım attığımız bu dönemde, milletin temsilcileri tarafından kaleme alınmış bir anayasa oluşturmak,” diye ekledi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ YARGI DÖNEMİ

Yargı hizmetlerinin hızlandırılması ve verimliliğin arttırılması için yapay zeka destekli yazılımların kullanıma sunulacağını açıklayan Tunç, “Teknolojinin yargı için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.” dedi. Özelikle UYAP sisteminin sürekli geliştirildiğini ve yapay zeka ile desteklenen projelerin yargıda önemli değişimlere neden olacağını ifade etti.

EĞİTİMDE YENİ DÖNEM

Hukuk mesleklerine girişte kaliteyi artırmak amacıyla yeni düzenlemelere gidildiğini söyleyen Bakan Tunç, “Hukuk fakültelerine giriş barajını yükselttik. Artık yalnızca en başarılı gençler hukuk eğitimine başlayacak,” dedi. Bu değişikliklerle beraber hakim ve savcı yardımcılığı sisteminin de uygulamaya konduğunu vurguladı.

YARGI TEŞKİLATININ GEÇMİŞİ ARKADA KALDI

Tunç, Türkiye’nin yargı teşkilatının geçmişteki sorunlardan arındığını belirtti. “Günümüzde, demokratik ve tarafsız bir yargı sistemi için mücadele ediyoruz,” dedi. Bunun yanı sıra, basın güven endeksi konusundaki eleştirilere cevap vererek, “Türkiye’nin hukuk devleti olmadığını söyleyenlerin geçmişteki vesayet dönemini unuttuklarını düşünüyorum,” ifadesini kullandı.

MODERN HİZMET BİNALARI

Konuşmaların ardından, Bakan Tunç Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası’nın açılışını gerçekleştirdi. 13 bin 634 metrekare kapalı alana sahip olan bina, modern adli tıp hizmetlerini sunmak için önemli bir tesis oluşturuyor. Ayrıca yeni mahkeme hizmet binası ile ilgili temel atma törenine katıldı ve yapının toplam 43 bin 333 metrekare kapalı alana sahip olacağını belirtti.