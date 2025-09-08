Türkiye, Yarı Finalde Litvanya ile Oynayacak

MAÇIN ÖNEMİ VE GEÇMİŞ PERFORMANSLAR

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Polonya ile eşleşti. Türkiye, rakibini elemesi halinde yarı final biletini alarak tarihi bir başarı elde etme fırsatı bulacak. Bu çeyrek final mücadelesinde Türkiye, turnuvada şimdiye kadar oynadığı 6 maçın tamamını kazanarak önemli bir performans sergiledi. İstatistiklerde de üst sıralara yerleşen milli takım, maç başına 90.7 sayı ortalamasıyla üçüncü sırada dururken; 2 veya 3 sayılık atış yüzdesinde yüzde 53.2 ile ikinci, 3 sayılık atış yüzdesinde ise yüzde 45 ile birinci sırayı koruyor. Bunların yanı sıra, asist ortalamasında üçüncü (22), blok sıralamasında üçüncü (24) ve verimlilik ortalamasında ikinci (112.7) konumda bulunarak yüksek form grafiğiyle sahaya çıkacak.

POLONYA’NIN DURUMU VE GEÇMİŞ BİLGİLER

Polonya, D Grubu’nu 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci sırada tamamladı. Ev sahiplerinden biri olan Polonya, son 16 turunda Bosna-Hersek’i 80-72 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası’nda dördüncülük elde eden Polonya, güçlü Türkiye karşısında yarı finale yükselebilmek için mücadele edecek. Türkiye, Polonya’yı yendiği takdirde EuroBasket 2025’te yarı finale geçecek. Eğer bu başarıyı elde ederse, 24 yıl aradan sonra yeniden yarı finale kalma şansını yakalayacak. Türkiye, en son ev sahipliği yaptığı EuroBasket 2001’de yarı finale çıkarak finalde Yugoslavya’ya kaybetmiş ve gümüş madalya elde etmişti.

TARİHİ KARŞILAŞMALAR VE GELECEK PROBİLİTİ

Türkiye ve Polonya, Avrupa Şampiyonası tarihindeki 9. karşılaşmalarını oynayacak. İki takım arasındaki geçmişteki 8 maçın 6’sını Polonya kazanırken, 2’sinde Türkiye galip geldi. Son iki karşılaşma EuroBasket 2009 ve 2011’de grup aşamasında oynanmış; Türkiye 2009’da 87-69 kazanırken, 2011’de 84-83 mağlup oldu. Türkiye, çeyrek finalde Polonya’yı yenerse yarı finalde Litvanya ile Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yarı final mücadelesinin 12 Eylül’de gerçekleşeceği planlanıyor. Bu karşılaşma, A Milli Takım için EuroBasket 1957’den bu yana ilk kez 7’de 7 galibiyet serisi yakalama fırsatı da taşıyor. Almanya ile birlikte turnuvada yenilgisiz tek takım olan Türkiye, Polonya karşısında galip gelmesi halinde tarihi bir istatistiğe imza atmanın yanı sıra 24 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası’nda son dört takım arasına kalmayı hedefliyor. Polonya ise son Avrupa Şampiyonası’nda yarı final oynayarak sürpriz yapmayı amaçlıyor.