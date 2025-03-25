Türkiye Yatırımcılarla Önemli Bir Ekonomik Toplantı Yaptı

TOPLANTININ ÖNEMİ VE KATILIMCI SAYISI

Türkiye, geçtiğimiz hafta yaşanan ekonomik gelişmelerin ardından kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile birlikte küresel yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle görüştü. Citigroup ve Deutsche Bank’ın ev sahipliğinde düzenlenen bu toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son durum değerlendirildi. Bakan Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcılar ile yaptığı görüşmede, mevcut gelişmelerin enflasyonda kalıcı zarara neden olmayacağını belirtti. Şimşek, “Mahkeme kararı sonrasında döviz talebi arttı. Döviz talebinin yüzde 60’ının yabancı yatırımcı, yüzde 30’unun yerli şirketler ve yüzde 10’unun bireylerden kaynaklandığını görüyoruz” dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı’nın ekonomik programa desteğinin tam olduğunu ifade etti.

VOLATİLİTEYE YAKLAŞIM VE KOŞULLAR

Finansal piyasalardaki dalgalanmanın azalacağını vurgulayan Bakan Şimşek, “Her zaman için ilave planımız bulunmaktadır” şeklinde konuştu ve “Talep gelirse TCMB döviz rezervlerini desteklemek için döviz cinsinden borçlanma yapabiliriz” dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan toplantıya dair yapılan yazılı açıklamada, “Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan, bugün uluslararası yatırımcılarla geniş katılımlı videokonferans gerçekleştirmiş ve güncel gelişmeler hakkında yatırımcıların sorularını yanıtlamıştır. 1 saat süren toplantıya Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, diğer Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu’dan yaklaşık 4 bin 500 yatırımcı yoğun ilgi göstermiştir” denildi.

PİYASALARDaki SAĞLIKLI İŞLEYİŞ

Bakan Şimşek, toplantıda piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gereken adımların en kısa sürede atıldığını belirtirken, piyasalardaki oynaklığın önemli ölçüde azaldığını, gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerinin geçici ve sınırlı olmasını beklediğini ifade etti. Ayrıca, önümüzdeki dönemde ihtiyaç hasıl olması durumunda gerekli adımların atılacağına dikkat çekti. Uygulanan programla Türkiye ekonomisinin dayanıklılığının arttığını, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu ve cari işlemler açığının sürdürülebilir seviyelere gerilediğini vurguladı.

RİSKLERİN VE FIRSATLARIN YÖNETİMİ

Ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan Bakan Mehmet Şimşek, görevine devam ettiğini ve Türkiye’nin ekonomik programını hayata geçirmek için büyük bir çaba sarf ettiğini söyledi. Ekonomideki riskler ve fırsatlar hakkında gerekli adımların atılacağını belirtti. TCMB Başkanı Fatih Karahan ise yabancı yatırımcılarla yaptığı görüşmede, TCMB’nin dezenflasyon stratejisinin reel kura bağlı olmadığını belirterek, “Döviz sepetinde aylık yüzde 4 kayıp oluştu” dedi. Bakanlık açıklamasında, “Citigroup ve Deutsche Bank’ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecektir. Görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu’dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katılacaktır” ifadeleri yer aldı.