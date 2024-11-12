Türkiye’ye 2024’te UDY Girişi 7,67 Milyar Dolar

YATIRIM GİRİŞLERİ ARTIYOR

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 12 Kasım 2024’te yayımladığı Ödemeler Dengesi İstatistiklerinden oluşturduğu “Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni”ne göre, 2024 yılının ilk dokuz ayında Türkiye’ye 7 milyar 670 milyon dolarlık Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) girişi gerçekleşti. 2024’ün Eylül ayında Türkiye’ye kaydedilen UDY girişleri 1,1 milyar dolar olurken, aynı yılın üçüncü çeyreğine ait toplam UDY girişi ise 2,8 milyar dolara ulaştı. Söz konusu rakamlarla birlikte, 2024 yılının ilk dokuz ayında Türkiye’ye gelen toplam UDY miktarı 7 milyar 670 milyon dolar olarak belirlendi. 2023’ün aynı dönemine göre ise bu, yüzde 8’lik bir artış gösteriyor ve 2002 yılından itibaren Türkiye’ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri 271 milyar doları aştı.

YATIRIM DAĞILIMI VE SEKTÖRLER

2024’ün ilk dokuz ayında gerçekleşen UDY girişleri 7 milyar 670 milyon dolar olarak kaydedilirken, bu yatırımların 4,3 milyar doları yatırım sermayesi şeklinde gerçekleşti. Diğer yandan, yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı aracılığıyla 2,2 milyar dolar ve borçlanma araçları ile 1,6 milyar dolar değerinde UDY girişi kaydedildi. Aynı dönem içerisinde yatırım tasfiyeleri 474 milyon dolar değerinde bir aşağı yöndeki etki yarattı ve toplam UDY girişi yine 7 milyar 670 milyon dolar oldu. 2024 yılının ilk dokuz ayında en fazla yatırım, toptan ve perakende ticaret sektöründe ve elektroniklerle kimyasalların imalatında gerçekleşti. 4 milyar 331 milyon dolarlık toplam yatırım sermayesi girişi içinde, “toptan ve perakende ticaret” yüzde 22’lik bir pay aldı. Bilgisayarların, elektrik-elektronik ve optik ürünlerin imalatı geçmiş kümülatif performansının üzerinde bir performans ile aynı dönemde gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 11’ini çekti.

ÜLKELERE GÖRE YATIRIM ORANLARI

2024’ün ilk dokuz ayında en fazla uluslararası yatırımlar, Hollanda, Almanya, ABD, İrlanda, Azerbaycan ve İsviçre’den geldi. 2002-2023 döneminde yatırımların tarihi olarak yüzde 58’ini gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri, 2024’ün ilk dokuz ayında yüzde 52’lik bir pay ile en fazla yatırım yapan bölge olmaya devam etti. AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri ise yüzde 18’lik payları ile en fazla yatırım yapan ikinci bölge konumunda. Ülkeler özelinde, Hollanda yüzde 19 ile en büyük paya sahip olurken, Almanya yüzde 12 ile onu takip etti. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ise yüzde 11 ile üçüncü sırada yer aldı. İrlanda yüzde 8, Azerbaycan ve İsviçre ise yüzde 7 ile sıralamayı tamamladı.

Kaynak: Foreks