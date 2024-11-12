Türkiye’ye 7,7 Milyar Dolar UDY Geldi

YASED AÇIKLAMALARIYLA YATIRIM VERİLERİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ödemeler dengesi istatistiklerinin açıklanmasının ardından “Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni”ni yayımlıyor. Buna göre, Türkiye’ye yalnızca bu yılın eylül ayında 1,1 milyar dolar değerinde doğrudan yabancı yatırım (UDY) girişi kaydediliyor. 2024’ün üçüncü çeyreğindeki UDY girişleri ise 2,8 milyar dolara ulaşıyor. Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’ye gelen toplam UDY miktarı 7 milyar 670 milyon dolar olarak belirleniyor.

GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

2023 yılıyla karşılaştırıldığında, söz konusu dönemde yüzde 8’lik bir artış kaydediliyor. 2002’den itibaren Türkiye’ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri 271 milyar doları aşıyor. Ülkeye gelen toplam UDY’nin 4,3 milyar doları yatırım sermayesi şeklinde gerçekleşiyor. Yabancı uyruklulara gayrimenkul satışından ise 2,2 milyar dolar, borçlanma araçlarından 1,6 milyar dolarlık UDY girişi sağlanıyor. Aynı süre içerisinde yatırım tasfiyelerinin 474 milyon dolar değerindeki olumsuz etkisiyle toplam UDY girişi 7 milyar 670 milyon dolar olarak tespit ediliyor.

SEKTÖRLERDE ÖNE ÇIKANLAR

Ocak-eylül döneminde toplam yatırım sermayesi girişleri 4 milyar 331 milyon dolar olurken, en fazla yatırım “toptan ve perakende ticaret” alanında gerçekleşiyor. Bu sektörde 932 milyon dolarlık yatırım girişiyle yüzde 22 pay elde ediliyor. “Bilgisayarlar, elektrik-elektronik ve optik ürünlerin imalatı” ise geçmiş performanslarının üzerine çıkarak, yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 11’ini çekiyor. Diğer önemli sektörler arasında, yüzde 9 payla “kimyasallar, kimyasal ürünler ve temel eczacılık ürünleri ile malzemelerinin imalatı” ve yüzde 8’er payla “finans ve sigorta faaliyetleri” ile “mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler” yer alıyor.

DÜNYADAN YATIRIM GELİŞMELERİ

UDY’de, Hollanda, Almanya, ABD, İrlanda, Azerbaycan ve İsviçre öne çıkıyor. 2002-2023 döneminde yatırımların tarihsel olarak yüzde 58’ini gerçekleştiren Avrupa Birliği ülkeleri, 2024’ün 9 ayında yüzde 52’lik payla en fazla yatırım yapan bölge olmaya devam ediyor. Geçmiş dönemin ikinci en büyük yatırımcısı olan AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri ise yüzde 18’lik paylarıyla en fazla yatırım yapan ikinci bölge olarak tespit ediliyor. Ülkeler özelinde bakıldığında, Hollanda yüzde 19 ile en büyük paya sahip olurken, onu yüzde 12 ile Almanya, yüzde 11 ile ABD, yüzde 8 ile İrlanda ve yüzde 7 ile de Azerbaycan ve İsviçre takip ediyor.