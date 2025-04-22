Türkiye’ye En Çok İranlılar Ziyaret Etti

TÜRKİYE’Yİ ZİYARET EDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Türkiye bu yılın ilk iki ayında 4 milyon 343 bin 60 turisti ağırladı. Bu dönemde en fazla ziyaretçi İran’dan geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, Türkiye, 2024 yılına da yoğun bir yabancı turist akışı ile girdi. 2024’te ülkeye gelen yurt dışı ziyaretçi sayısı toplamda 62 milyon 269 bin 890 olarak kaydedildi. Bu ziyaretçilerin 52 milyon 629 bin 283’ü yabancı uyruklu, 9 milyon 640 bin 607’si ise yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları oldu.

Ocak 2025’te Türkiye, 2 milyon 171 bin 118, şubat ayında ise 2 milyon 171 bin 942 yabancı ziyaretçiyi misafir etti. Bu verilere bakıldığında, 2024 yılının Ocak-Şubat döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,03 oranında artış gösterdiği görülüyor. Türkiye, bulunduğu coğrafyada turistler arasında en çok tercih edilen ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. 2024 ve 2025’in ilk iki ayında toplamda 56 milyon 972 bin 343 yabancı turist Türkiye’ye geldi.

İRAN İLK SIRADA

Ocak ve şubat aylarında Türkiye’ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke 463 bin 865 kişi ile İran oldu. İran’ı 371 bin 344 kişi ile Rusya, ardından da 330 bin 70 kişi ile Almanya takip etti. Almanya’nın ardından gelen ülkeler ise sırasıyla Bulgaristan ve İngiltere olarak belirlendi. Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin giriş yaptığı iller arasında ise İstanbul en yüksek sayıya sahip. İstanbul’u sırasıyla Edirne, Antalya, Artvin ve Hakkari izliyor.