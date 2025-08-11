Türkiye’ye Fırsatlar Sunan Pencere Açıldı

DEPRESYONDAN ETKİLENENLERE GEÇMİŞ OLSUN DEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında gerçekleştirdiği açıklamada, “Terörden ilanihaye kurtulmamız için Türkiye’nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır, bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır” dedi. Sözlerine, Balıkesir-Sındırgı’da yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleriyle başladı. Erdoğan, “Enkazdan çıkarıldıktan sonra vefat eden bir vatandaşımıza Allah’tan rahmet, hastanelerde tedavi gören 6 kardeşimize acil şifalar diliyorum. Depremin haberini alır almaz İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı hızlı bir şekilde ilçeye yönlendirdik. Bakan arkadaşlarımız ihtiyaç duyulan bilgileri açığa kavuşturma konusunda kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaştılar,” ifadelerini kullandı.

DEPREME HAZIRLIĞIN ÖNEMİ

Yaşanan her depremle birlikte, depreme hazırlık konusunun öneminin yeniden hatırlandığını belirten Erdoğan, hükümetin kentsel dönüşüm ve yapı stokunun yenilenmesi noktasındaki çabalarının bilindiğini ifade etti. Ancak, bu yükün sadece merkezi idarenin üstlenebileceğinin mümkün olmadığını vurguladı. “İktidarı, muhalefeti, yerel yönetimleri ve şehir sakinlerini bir araya getirip bu mücadeleyi seferberlik ruhuyla yürütmeliyiz. Artık bir mutabakat oluşturmalı, ideolojik önyargılardan vazgeçmeli ve herkes bu konuda üzerine düşeni yapmalıdır,” dedi.

ŞEHİTLERİ UNUTMAYACAĞIZ

15 yaşında şehit düşen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’i anarak, “Bu kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum,” diyen Erdoğan, “Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşarak, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarının boşa gitmediğini kanıtlayacağız,” dedi. Bu hedefe ulaşmak amacıyla kurulan ‘Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun, Meclis’in süreçten haberdar olmasının önemli olduğunu belirtti.

TÜRKİYE’NİN ORTAK YURDU OLDUĞUNU VURGULADI

Erdoğan, milli meselelerde ortak bir duruş sergilemenin zorunlu olduğunu kaydederek, “Türkiye, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Alevisi ve Sünnisiyle 86 milyonun ortak yurtdur. Her bir karışında bir şehidin yattığı bu topraklar, bizim ebedi vatanımızdır,” ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin asli sahipleri olduğumuzun altını çizerek, farklılıkların bir ayrım yaratmaması gerektiğini dile getirdi.

İSRAİL’İN ZULMÜNE TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine değinerek, “İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı durmak adına tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız,” dedi. Türk devletinin, Gazze halkına yardım etme konusundaki kararlılığını yineleyerek, “Türkiye, terör devleti İsrail’in Filistinlilere yönelik zalimliği karşısında en net tepkiyi veren ülkedir,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu konudaki sivil toplum kuruluşlarının desteklerini de önemsediğini vurguladı.

EKONOMİ VE ENFLASYONDAKİ GÖRÜNÜM

Erdoğan, Türkiye’nin ekonomik durumu ile ilgili de bilgilendirmelerde bulundu. Enflasyonun 14 ay boyunca aralıksız düştüğünü belirterek, “Temmuz ayında hem yıllık enflasyon hem de gıda enflasyonu son 44 ayın en düşük seviyesine ulaştı,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, deprem sonrası konut arzını artırmak için projelerin hız kazanacağını belirtti.

SİYASİ MÜCADELE VE ELEŞTİRİLER

Cumhurbaşkanı, siyasi rekabetin geldiği noktanın endişe verici olduğunu belirterek, hükümeti yıpratmak adına devletin kurumlarını itibarsızlaştırmak isteyen bir muhalefet anlayışının söz konusu olduğunu söyledi. Eğitime ilişkin yapılan eleştirilerin gerçi olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Erdemsizlikle özür dilemeyi bir kenara bırakan bu kişilerin, gençlerimizin hayalleriyle oynadığı aşikar,” dedi.

SUÇLA MÜCADELEDE KARARLILIK

Erdoğan, usulsüz diploma soruşturmasına değinerek, konunun ciddiyetini yineleyerek, hukukun üstünlüğüne inançla süreçlerin devam ettiğini ifade etti. Soruşturma kapsamındaki tutuklumalarla ilgili bilgiler paylaştı ve Türkiye’nin suçla mücadelesinde kararlılığına vurgu yaptı.

DİJİTAL BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Dijital bağımlılıklar konusunda uyarılarda bulunan Erdoğan, devletin bu konuda harekete geçtiğini ve sosyal boyutlarla ilgili planlar oluşturduğunu aktardı. “Daha fazla can yanmadan, devleti, sivil toplumu ve siyaseti el birliğiyle sorunun önüne geçmeliyiz,” dedi.