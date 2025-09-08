Türkiye’ye Gelen Şahıs Araç Yaktı

BULGARISTAN’DAN GELEN ARAÇTAKİ MOTOR ARIZASI

Bulgaristan’dan aldığı otomobil ile Türkiye’ye gelen bir kişi, motor arızası nedeniyle geri dönmek istedi. Ancak Bulgar gümrüğü, çalışmayan aracı kabul edince sürücü, aracı ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Bu olay, İzmit ilçesinin Alikahya bölgesinde akşam saatlerinde gerçekleşti.

BOŞ ALANDA ATEŞE VERDİ

Edinilen bilgilere göre, Bulgaristan plakalı aracına gelen motor arızası sonrası geri dönme isteği doğan şahıs, gümrük yetkililerinin aracı kabul etmemesi üzerine çaresiz kaldı. Bu durumun ardından, sürücü Alikahya’daki boş bir alana giderek aracını benzin dökerek ateşe verdi. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine, kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını söndürdü. Aracını yakan şahıs, ifadesinde gümrük sürecinin getirdiği sıkıntılar nedeniyle sinirlendiğini ve bu nedenle aracı ateşe verme kararı aldığını söylerken, olayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.