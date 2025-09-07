TÜRKİYE’ye İMRALI ÖNERİSİ Geliyor

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Meclis’te gerçekleştirilen Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, iki hafta içerisinde yeniden toplanacak. Bu toplantıda sendikalar ile iş dünyası temsilcileri de dinleniyor.

İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ DAVET EDİLDİ

Komisyonda, 11 Eylül Perşembe günü Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK gibi sendikaların temsilcileri yer alacak. 12 Eylül Cuma günü yapılacak olan toplantıda ise TÜSİAD ve MÜSİAD temsilcileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri, sürece dair görüşlerini paylaşacak.

İMRALI’YA HEYET GÖNDERİLMESİ ÖNERİSİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un komisyon üyeleri arasından bir heyet belirleyerek İmralı’ya gitmesini teklif etti. Bu önerinin, komisyon toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise, “Komisyon zaman kaybetmeden gidip İmralı’da bu görüşmeyi gerçekleştirmesi çok önemlidir. Hatta hayati bir öneme sahiptir.” şeklinde bir açıklama yaptı.