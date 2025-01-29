Türkiye’ye Meteor Füze Satışı Endişesi

YUNANİSTAN BAKANINDAN AÇIKLAMALAR

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, X platformunda yaptığı bir paylaşımda, Başbakan Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis’in bilgisi dahilinde Fransa’nın Atina Büyükelçisi Auer ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Dendias, Fransa’nın dahil olduğu konsorsiyumun Türkiye’ye Meteor füzesi satışı hakkında çıkan haberlere yönelik olarak Auer’den resmi bilgi talep ettiğini belirtti.

BÜYÜKELÇİYE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Dendias, “Fransız Büyükelçi’ye böylesi bir olasılığa Yunanistan’ın tepkisini dile getirdim. Böylesi bir durum iki ülke arasında bugüne dek hakim olan mükemmel stratejik ilişkiye yakışmamaktadır.” ifadelerini kullandı. Görüşme çerçevesinde, havadan havaya füze sınıfındaki Meteor’un, Fransa merkezli çok uluslu Avrupalı savunma firması MBDA tarafından üretildiği de gündeme geldi.