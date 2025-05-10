Haberler

Türkiye’ye Yönelik Tehditler Artıyor

HİNDİSTAN’IN TÜRKİYE HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI

Hindistan ile Pakistan arasındaki artan tansiyon, Güney Asya’da gerilimleri körüklüyor. Bu süreçte, Hindistan cephesinden Türkiye’yi hedef alan açıklamalar dikkat çekiyor. Başbakan Narendra Modi’ye yakınlığıyla tanınan emekli General Gagandeep Bakshi, Türkiye hakkında küstah sözler sarf etti.

BAKSHİ’İN TEHDİTLERİ

Hintli gazeteci Neena Rai’nin YouTube kanalı New India Junction’da gerçekleşen bir konuşmada General Bakshi, Türkiye’nin hilafeti yeniden canlandırma hedefinde olduğunu ve Müslüman dünyasında liderlik iddiası taşıdığını öne sürdü. Türkiye’yi Hindistan’a düşman olmakla suçlayan Bakshi, “Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çevirebiliriz. Türkiye bir süredir kötü davranıyor” diyerek açık bir tehditte bulundu.

TÜRKİYE’NİN MÜDAHALESİ İDDİALARI

Bakshi, Türkiye’nin Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilime müdahil olduğunu iddia ederek, Türkiye’nin Keşmir bölgesine 3 bin kişilik bir unsur gönderdiğini öne sürdü. Bu durum, Hindistan açısından endişe verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Genel Bakshi, ayrıca Türkiye’nin uluslararası arenada güç kazanmaya çalıştığını belirterek, “Bir dünya gücü olmaya çalışıyorlar, olduklarını göstermek istiyorlar ama Hindistan’ın nükleer silahları ve uzay gücü var. Türkiye’nin böyle bir kapasitesi yok” dedi.

ÖNEMLİ

Haberler

Düzce’de Restoran Açıldı, İzdiham Oldu

Düzce'deki tavuk döner restoranı, açılışında döner ve ayranı 1 TL'ye satınca büyük ilgi topladı. Etkinliğin cazibesinin fiyatlarla artırıldığı belirtildi.
Haberler

Genç Günler, Büyüklük, Sanat, Ve Enerji

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Genç Günler' festivali, 'Gelecek, Peki Nasıl?' temasıyla başlarken, 22 Mayıs'a kadar tiyatro oyunları, atölyeler ve söyleşiler sunacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.