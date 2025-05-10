Türkiye’ye Yönelik Tehditler Artıyor

HİNDİSTAN’IN TÜRKİYE HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI

Hindistan ile Pakistan arasındaki artan tansiyon, Güney Asya’da gerilimleri körüklüyor. Bu süreçte, Hindistan cephesinden Türkiye’yi hedef alan açıklamalar dikkat çekiyor. Başbakan Narendra Modi’ye yakınlığıyla tanınan emekli General Gagandeep Bakshi, Türkiye hakkında küstah sözler sarf etti.

BAKSHİ’İN TEHDİTLERİ

Hintli gazeteci Neena Rai’nin YouTube kanalı New India Junction’da gerçekleşen bir konuşmada General Bakshi, Türkiye’nin hilafeti yeniden canlandırma hedefinde olduğunu ve Müslüman dünyasında liderlik iddiası taşıdığını öne sürdü. Türkiye’yi Hindistan’a düşman olmakla suçlayan Bakshi, “Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çevirebiliriz. Türkiye bir süredir kötü davranıyor” diyerek açık bir tehditte bulundu.

TÜRKİYE’NİN MÜDAHALESİ İDDİALARI

Bakshi, Türkiye’nin Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilime müdahil olduğunu iddia ederek, Türkiye’nin Keşmir bölgesine 3 bin kişilik bir unsur gönderdiğini öne sürdü. Bu durum, Hindistan açısından endişe verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Genel Bakshi, ayrıca Türkiye’nin uluslararası arenada güç kazanmaya çalıştığını belirterek, “Bir dünya gücü olmaya çalışıyorlar, olduklarını göstermek istiyorlar ama Hindistan’ın nükleer silahları ve uzay gücü var. Türkiye’nin böyle bir kapasitesi yok” dedi.