Türkiye, Yeni Orijinal Yapım “Temiz Para” ile Karşınızda

YENİ DİZİ TEMİZ PARA YAYINDA

Türkiye’nin dijital platformu, kara mizah tutkunlarını ekran başına davet eden yeni orijinal yapımı “Temiz Para”yı izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Çekimleri tamamlanan dizinin yönetim koltuğunda Hakan Algül oturuyor ve senaryosu Yaşar Arak, Resul Ertaş ile Ömer Pınar tarafından kaleme alınıyor. Dizide işlenecek temalar arasında para, güç ve hayatta kalma savaşları bulunuyor. Başrollerde ise Safa Sarı, Damla Sönmez, Saygın Soysal ve Özge Özder var.

Safa Sarı’DAN DİZİYE DAİR AÇIKLAMALAR

Dizideki rolü hakkında bilgi veren Safa Sarı, “Karakterim çok saf, temiz, anne kuzusu” diyerek izleyicilerin, hatalarının insanların birbirini yakınlaştırdığı durumları göreceklerini aktardı. “Yanlış yola sapmış karakterlerin bir şekilde doğru yolu bulma çabasını da görecekler. İnşallah izleyiciler sever. Biz gerçekten güzel emek vererek çalıştık,” ifadelerini kullandı. Oynadığı karakterin isminin Soner olduğunu açıklayan Sarı, karakterinin saf ve iyi niyetli olduğunu belirtti. “Doğru yolu bulma çabası beni çok mutlu eden tarafı,” diyerek izleyicilerin karaktere empati kurmalarını umduğunu ifade etti.

YENİ SEZONDA STAND UP GÖSTERİLERİNE AĞIRLIK VERECEK

Safa Sarı, bu sezon stand up gösterilerine daha fazla ağırlık vereceğini belirterek, “7,5 aylık bir kızım var. Bütün planlarım kızımla ilgili. Onun aşama aşama büyümesini gözlemliyorum,” dedi. “Şu an hali hazırda ‘Çok Güzel Hareketler’ devam ediyor. Ondan arta kalan zamanda da stand up var,” şeklinde konuştu.

SAYGIN SOYSAL’DAN DİZİDEKİ ROLÜ HAKKINDA BİLGİLER

Dizide “Fatih” karakterini canlandıran Saygın Soysal, karakteri ve dizinin konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. “Fatih ve Soner aslında bir ikili. Bir şekilde hayat onları karşılaştırmış. İkisi de belli hatalar yapmışlar. O hatayı telafi etmek için ellerinde belli bir imkan var,” diyerek bu süreçte karanlık işlere bulaştıklarını belirtti. “Dolayısıyla ilk kez işlenen bir konu olduğu için ben merak edip bu diziyi izlerdim,” dedi. Çekimlerin 45 gün sürdüğünü ve 10 bölüm dizi çektiklerini belirtti.

DAMLA SÖNMEZ’DEN KARAKTERİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Damla Sönmez, dizide “Hande Yılmaz” karakterini canlandırarak, uzun zamandır komedi türünde bir yapımda yer almak istediğini söyledi. “Televizyon kanallarında daha çok dram izleniyor ve dram alışkanlığımız çok oturmuş durumda,” şeklinde değerlendirdi. “Bu senaryoyu okuduğumda da çok güldüm,” diyerek projedeki diğer oyuncuların isimlerinin de kendisi için etkileyici olduğunu belirtti. Hande’nin oyunculuk kariyerinin zirve yaptığı dönemlerde yaşadığı zorlukları anlatan Sönmez, izleyicilerin uzun zamandır Türkiye’de yapılmamış bir absürt kara komedi ile karşılaşacaklarını ifade etti.

DİZİNİN KONU VE KADROSU

Filmin oyuncu kadrosunda Ümit Beste Kargın, Özge Özder, Özlem Tokaslan ve Erdal Cindoruk gibi isimler de yer alıyor. “Temiz Para”nın konusu ise şöyle özetleniyor: “Mafyanın kara parasını yöneten kurnaz muhasebeci Soner, büyük bir meblağı bahislerde kaybeder. Canını kurtarmak için mafyaya sıra dışı bir teklif sunuyor ve bu teklif parayı film sektöründe temizlemek. Mafya babası bu fikri kabul ediyor ve Soner’i denetlemesi için sağ kolu Fatih’i görevlendiriyor. Ancak ne Soner ne de Fatih’in sinema dünyasından zerre kadar bilgisi yok. Film setlerinin karmaşık atmosferinde yollarını bulmaya çalışan bu ikilinin başına gelenler, absürt ve eğlenceli olaylarla dolu.”