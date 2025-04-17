TÜRKİYE, YENİLENEBİLİR ENERJİDE BÜYÜME BEKLİYOR

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI İÇİN HEDEFLER BELİRLENDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı HİT 30 Programı Direktörü Ahmet Solmaz, “Türkiye’de bugün 32,7 gigavat seviyesinde olan yenilenebilir enerji yatırımlarının 2035 yılında 120 gigavata ulaşması beklentimiz var.” diye belirtti. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Bursa Business School’da düzenlenen “Uludağ Enerji Zirvesi”, “Yerli Teknoloji ve Mega Enerji Yatırımları” oturumuyla devam etti. Oturumda moderatörlük yapan Solmaz, dünya genelinde 2023 yılında güneş kaynaklı enerji üretiminin yüzde 23 büyüdüğünü, rüzgar kaynaklı enerji üretiminin yüzde 10, fosil kaynaklı enerji üretiminin ise yüzde 0,8 büyüdüğünü aktardı.

ENERJİ PİYASASINDA YENİLENEBAİLR ENERJİ ÖNCELİĞİ

Bu verilere dayanarak, enerji piyasasındaki büyümenin gelecekte ağırlıklı olarak güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklı üretimlerde devam edeceğini ifade eden Solmaz, “2023 yılında küresel toplam elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının yüzde 30’a ulaştığını görüyoruz.” dedi. Gelecek dönemde hem Türkiye’de hem de global piyasalarda önemli yatırımlar yapılmasının beklendiğini vurgulayarak, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak HİT 30 Programı kapsamında özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklanıyoruz.” ifadesini kullandı.

BÜYÜK YATIRIMLARA DESTEK

Solmaz, bu yatırımların güneş hücresi, rüzgar tribünleri ve bunların kritik bileşenlerinin üretimlerine ayrılacak fonlarla destekleneceğine dikkat çekti. “Büyük ölçekli yatırımlara 2030 yılına kadar 30 milyar dolarlık bir bütçeyle destekler verilecek.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla güneş hücresi üretimine dair 5 firmaya teşekkür belgelerinin sunulduğunu belirtti.

SEKTÖRDEN GÜÇLÜ İSİMLER ZİRVEDİ ÇEŞİTLENDİRDİ

Zirve kapsamındaki oturumda İnogen Group Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Soydan, ELİN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Arda Yalı, Wattox Üst Yöneticisi (CEO) Alper Terciyanlı ve Alfa Solar Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Karabaş, firmalarının üretimleri ve yatırımları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Zirvenin ilk günü, “Enerji Yatırımlarında Finansal Dönüşüm: Sermaye Yapıları ve Fonlama Modelleri” ile “Toplayıcılık, Esneklik Piyasaları ve Dijital Dönüşüm” oturumlarının ardından sona erdi.

GELEN OTURUMLARLA ZİRVE DEVAM EDECEK

“Geleceğin Enerji Stratejisi” temasıyla organize edilen zirvenin ikinci günü, “Veri Merkezi ve Yapay Zeka Teknolojileri”, “Fosil Yakıtlarda Dönüşüm Stratejisi”, “Türkiye Elektrik Sektörü 2035 Yol Haritası: Piyasa Yapısı, Altyapı ve Düzenlemeler”, “Teknolojiden Regülasyona Türkiye’de Enerji Depolama Sistemleri”, “Enerjide Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka” ve “Serbest Piyasa Dinamikleri ve Lisanssız Yatırımlar” oturumlarıyla sürdürülecek.