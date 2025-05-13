TÜRKİYE, YENİLENEBİLİR ENERJİDE LİDER

YENİLENEBİLİR ENERJİDE LİDERLİK

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedefiyle uluslararası alanda lider konumda olduğunu belirtti. Lopez, “Türkiye’deki yeşil gündem, bu büyümeyi, istihdam gündemini de lokomotif düzeyde tetikler.” dedi. Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen) Tanıtım Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla Ankara Grand Mercure Otel’de gerçekleştirildi. Lopez, burada yaptığı konuşmada, projenin Türkiye için kilometre taşı olacağını kaydederek, banka olarak böyle bir projeyi desteklemekten memnuniyet duyduklarını aktardı. İklim değişikliği konusundaki farkındalığın arttığına dikkat çeken Lopez, “Artan küresel ısınma Türkiye’yi daha önemli bir ülke haline getiriyor.” diyerek bu meseleye gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.

İSTİHDAM GÜNDEMİ VE YENİ İŞ FIRSATLARI

Lopez, nitelikli iş oluşturulması gerektiğine işaret ederek, “SoGreen” ile kimseyi geride bırakmamayı, insanların elinden tutarak onlarla birlikte yürümeyi planladıklarını anlattı. “Yeşil gündem” konusunun bir “istihdam gündemi” olduğunu belirten Lopez, “Biz projeyle 18 bin kişiye ulaşmak istiyoruz. Bunlar rekabet gücüne sahip yeni işlerde yer alacak.” dedi. Ayrıca, 5 bin kadar küçük ve mikro işletmenin destekleneceğini kaydederek, bu bağlamda kadınlara ve gençlere ulaşmanın da hedeflerinden biri olduğunu belirtti. Lopez, “Dolayısıyla iklim değişikliğinden istihdama, istihdamın niteliğinden, kapsayıcılığına kadar projenin birçok önemli ayağı var.” diyerek projenin önemine dikkat çekti.

KAPSAYICI DÖNÜŞÜM ADIMLARI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, iklim değişikliğinin artık bugünün krizi olduğunu vurguladı. Bu meselenin çevre politikalarının yanı sıra ekonomik, toplumsal ve yerel kalkınma politikalarının da bir konusu olduğunu ifade etti. Şimşek, “Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi, çevre, ekonomi ve toplumsal eşitliği aynı çatı altında buluşturan bütüncül dönüşüm adımıdır.” şeklinde açıklamada bulundu. Proje kapsamında 81 ilde girişimcilere, mikro ve küçük işletmelere destek verileceğine dikkat çeken Şimşek, yeşil teknolojilere geçen işletmelere geri ödemeli finansman imkanı sunacaklarını, bu dönüşümü desteklemek için gerekli altyapı yatırımlarını gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

GENÇLER VE KADINLAR İÇİN DESTEK

Şimşek, projeyle gençlerin, kadınların, üreticilerin ve dezavantajlı grupların öncelikli olarak destekleneceğini belirtti. “Proje bakanlığımız koordinasyonunda yerel bilgi, proje geliştirme ve uygulama kapasitesine sahip kalkınma ajanslarımızla ilgili ve şeffaf bir şekilde geçirilecek.” dedi. Hedeflerinin Türkiye’nin yeşil geçişini hızlandıracak, etkili, örnek ve ölçeklenebilir projelerin kısa sürede uygulanması olduğunun altını çizdi. Bu projenin sadece karbon salımını azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal eşitsizlikleri azaltmayı ve kalkınmayı da hedeflediği bildirildi. Şimşek, “Türkiye bu alanda sadece uyum sağlayan değil, yön veren bir ülke olacak.” şeklinde değerlendirmesini tamamladı.