“TÜRKİYE YENİLMESİ ZOR BİR TAKIM”

İSPANYA TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN HAZIRLIK AÇIKLAMALARI

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun ikinci maçı için Türkiye ile karşılaşacakları Konya’daki basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Takımın Türkiye maçı hazırlıklarının sürdüğünü belirten de la Fuente, “Son antrenmanı yapacağız. Bizim için oyuncuların yorgunluk ve toparlanma seviyeleri çok önemli. Fernan, çok önemli oyuncu ama birçok kriter var, bunları gözeterek karar vermeye çalışacağız,” dedi. Rodri ve Carvajal’ın durumunu da değerlendirirken, “Değerlendirme sürecindeyiz, oyuncuların durumuna bakacağız, yeniden bizimle olmaları çok önemli. Yarın sahada olabilirler ya da daha sonra. Sağlıklarına kavuşmaları önemli,” ifadesinde bulundu. Ayrıca, “Böyle bir oyuncu grubunun hocalığını yaptığım için gurur duyuyorum. Kişisel fikrim benim oyuncu grubum dünyanın en iyi oyuncuları,” dedi.

ATEŞLİ ATMOSFERE HAZIRLIK

Luis de la Fuente, Konya’da oluşacak ateşli atmosferin de altını çizerek, “Burada çok büyük bir maç oynanacak. Bu ülkedeki insanların futbola ve ülkelerine tutkusunu biliyoruz. Almanya’da EURO 2024 tecrübesi yaşadık, orada zorluk düzeyi yüksek maçlara çıktık, buna alışkınız. Yarın sıkı bir atmosfer olacak ama biz buna hazırlıklıyız,” şeklinde konuştu.

DOĞRU SEÇİMİ YAPMAYA ÇALIŞACAKLAR

Medya mensuplarının “9 numara için Morata, Oyarzabal ve Fernan var, tercihiniz Oyarzabal mı?” sorusuna de la Fuente, “Oyarzabal, Real Sociedad ile 400 maça çıktı, büyük saygıyı hak eden bir oyuncu ama tek seçeneğimiz o değil, elimizde Morata, Olmo, Fernan gibi farklı seçenekler var. Seçenekler arasında en doğru çözümü bulmaya çalışacağız,” cevabını verdi. Ayrıca, savunma oyuncusu Normand’ın Bulgaristan maçındaki hataları hakkında ise, “Robin, Avrupa’nın en önemli oyuncularından biri, her oyuncunun geliştirmesi gereken yönleri olabilir. Sarı kart konusu önemli, 11 başladığımız maçları kesinlikle 11 bitirmeliyiz,” yorumunu yaptı.

GENÇ OYUNCULARA DEĞER VERİYOR

Rodri, Türkiye’nin güçlü bir rakip olduğunu vurgularken, “Türkiye’de kişisel becerileri çok yüksek oyuncular var, kolektif anlamda da iyi bir takım. EURO 2024’te bunu gösterdi. Türkiye, yenilmesi zor bir takım olduğunu gösterdi,” dedi. Ayrıca, takımdaki genç yetenekler Yamal ve Arda Güler hakkında, “İkisi de harika oyuncular. Çok gençler, çok büyük potansiyelleri var. Lamin gibi bir oyuncuya sahip olduğumuz için çok şanslıyız,” dedi.

ZOR MAÇLARIN FARKINDALAR

Rodri, İspanya milli takımında galibiyet serisi rekorunu kırmaya çok yakın olduklarını belirtirken, “Bu istatistikleri takip ediyoruz. Çok yüksek kapasiteye sahibiz, önemli bir seri yakaladık. Önümüzde çok zor maçlar var, özellikle yarınki maç bizim için hedef maç. Bunun bilincinda olmalıyız,” ifadelerini kullandı. Yamal ve Dembele’den hangisinin Altın Top ödülünü alabileceği sorusuna ise, “Bu cevaplanması zor bir soru. PSG, inanılmaz bir performans gösterdi. Yamal’ın da ciddi bir şansı olabilir ama Dembele de PSG’de çok iyi oynadı,” şeklinde yanıt verdi.