Türkiye’yi Geziyorum, Çocuklara Moral Oluyorum

ÇOCUKLARA MORAL OLMAK İÇİN YOLA ÇIKTI

Kahramanmaraş depremlerinde çocuklara umut veren Türkiye’yi ‘Örümcek Adam’ kostümüyle dolaşan Ayaz Salih Koç (26), 67’nci durağı Diyarbakır’da tarihi Anzele Parkı’ndaki süs havuzuna çocuklarla birlikte girerek serinledi. 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler sonrası çocuklara yönelik projeleri ile tanınan Koç, memleketi İzmir’den yola çıkarak Türkiye’yi gezme hayali kuruyordu ve şimdi Diyarbakır’a ulaşmış durumda. Daha önce çocuklara moral vermek için ziyarette bulunduğu şehirde, sıcaktan bunalan küçüklerle birlikte Anzele Parkı’ndaki havuza girdi.

DİYARBAKIR HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ

Ayaz Salih Koç, “Türkiye’yi geziyorum. 7 yıldır yoldayım. 67’nci şehir, Diyarbakır’dayım. Yaz aylarında çocukların serinlenmek gereği duyduğu Anzele, Diyarbakır’da popüler bir yer. Hem de çocuklarla da birlikteyim. Şehirleri geziyorum. Çocukların yanlarında oluyorum. Halka hizmet ediyorum. Türkiye’yi gezen Örümcek Adam Anzele’de, Diyarbakır’da çocuklarla eğleniyor. Yıllardır Türkiye’yi geziyorum otostopla. Diyarbakır’ı çok sevdim. Diyarbakır halkı da yardımsever. Kapılarını açtılar Örümcek Adam’a. Diyarbakır’da hangi eve gitsen ve hangi kapıyı çalsan, sizi çaresiz ve mağdur bırakmazlar. Diyarbakır halkına yürekten teşekkür ediyorum. Çocuklarla buluştuğum için de çok mutluyum. Eğlenceli dakikalarla karşınızdayız Diyarbakır’da” dedi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ UNUTMADI

Koç, sözlerine şöyle devam etti: “İş adamları, hayırseverlerden de yardımlar bekleyerek daha çok köylerde, okullarda, hastanelerde çocukların yanlarında olup onlarla güzel anılar, güzel sosyal mesajlar vermek istiyorum. Diyarbakır’dayım. Tüm Türkiye’ye Anzele’den selamlar olsun.” Bu projeleri ile Koç, Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklara moral vermeye devam ediyor.