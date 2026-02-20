Türkiye’yi Kuşatan Çöl Tozu Alarmı Yükseliyor

turkiye-yi-kusatan-col-tozu-alarmi-yukseliyor

Türkiye genelinde etkili olan güneşli ve ılımlı hava, “tozlu” bir atmosfere dönüşmeye hazırlanıyor. Şubat ayının ortalarına yaklaşırken bahar havası yaşanırken, meteorolojik kaynaklar hafta sonu planları olanları bilgilendiren kritik bir duyuru yaptı. Hava Forum tarafından aktarılan verilere göre, Türkiye bu hafta sonu iki farklı kaynaktan gelecek olan çöl tozu ile karşı karşıya kalacak.

ÇÖL TOZU ETKİSİ

Suriye ve Libya üzerinden taşınacak olan çöl tozu bulutları, ülke genelinde etkili olacak. Bu çöl tozu, hava kalitesi ile insan sağlığından ekosistem ve günlük yaşama kadar birçok alanda olumsuz etkiler oluşturabiliyor. Hava Forum, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Taliban’ın Yeni Ceza Yasası Sosyal Statüye Göre Değişiyor

Taliban'ın uygulamaya koyduğu yeni ceza kanunu, kocalara eşlerini ve çocuklarını fiziken cezalandırma hakkı tanırken, dini alimlere de geniş yetkiler veriyor.
Gündem

Asos Kurucu Ortağı Quentin Griffiths’in Ölümü Açıklığa Kavuşmadı

Asos'un kurucularından Quentin Griffiths, Tayland'daki dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ölümünün, eski eşiyle yaşadığı sorunlardan sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.
Gündem

Taksi Sektöründe Vergi Dönüşümü Endişeleri Artıyor

Ticari taksi plaka sahipleri, artan vergi yükü ve plaka fiyatlarının düşmesi nedeniyle endişeli. Sektör temsilcileri vergi indirimleri için Ankara ile görüşmeler yapıyor.
Gündem

Mauro Meluso’dan Victor Osimhen’e Tepki Açıklaması

Napoli'nin eski sportif direktörü Meluso, Victor Osimhen'in "Napoli'de köpek gibi davrandılar" sözlerine yanıt vererek, ırkçılık suçlamalarının haksız olduğunu belirtti.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çevre Bilincinin Vatan Bilinci Olduğunu Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemre Vakfı'nın tanıtımında yaptığı konuşmada, çevre koruma ve afetlere hazırlığın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak siyasi ayrımcılığa yer olmadığını ifade etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.