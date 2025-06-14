Türkiye’yi Temsil Edecek Sporcular Hazırlanıyor

BAŞARILI SPORCULAR SLOVENYA YOLUNDA

RİZE’de Fırtına Deresi’nde, botlarla coşkun akan sulara karşın gerçekleştirdikleri zorlu antrenmanlarla Türkiye Rafting Şampiyonası’nda başarı elde eden Ardeşen Belediyespor’un 5 sporcusu, Slovenya’da yapılacak Gençler ve U23 Dünya Rafting Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil ediyor. Rafting antrenörü Aydın Aksoy, “Kar, kış, yağmur, çamur demeden çocuklarımızla çalıştık. Hedefimiz, dünya şampiyonu olmak” diye belirtiyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında bulunan Fırtına Vadisi’ndeki 68 kilometre uzunluğundaki Fırtına Deresi, milli raftingciler için yetiştirme alanı görevi görüyor. Doğal antrenman sahası olan Fırtına Deresi’nde yaz-kış antrenman yapan Ardeşen Belediyespor’un genç sporcuları, 14-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası’nda birincilik elde etti.

GURUR VEREN BAŞARILAR

Yarışmalarda şampiyon olan ve milli takıma seçilen sporcular, Fırtına Deresi’nde süregelen antrenmanlarıyla gelecek ay Slovenya’da gerçekleştirilecek Gençler ve U23 Dünya Rafting Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Rafting antrenörü Aydın Aksoy, sporcularının başarılarıyla gurur duyduğunu ifade ederek “Bir yıl kar, kış, yağmur, çamur demeden çocuklarımızla çalıştık. Güzel sonuçlarını da aldık. 11 takım, 55 sporcumuz var. 11 takımdan 6’sı şampiyon oldu; gurur duydum. Bu gururun tarifi yok. Raftingin güzel yanı şudur; birtakım sporu olmasıdır. Bir arkadaşına güvenebiliyorsun. Tek başına değilsin, o yüzden bir kardeşlik ve sportmenlik ruhunu ortaya çıkarıyor. Hedefimiz, dünya şampiyonu olmak” diyor.

HIVRESPONDUM HAZIRLIK SÜRECİ

Sporcu Yavuz Efe Güngör (20), “Kıştan bugüne kadar Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerine hazırlıyorduk. Zorlu bir antrenman sürecimiz oldu. Kar, yağmur yağsa da antrenmanlarımızı kesmeyip devam ettik. Bu zorlu antrenman serüveni sonrası ekip olarak şampiyon olup, milli takıma gitmeye hak kazandık. Şimdi Slovenya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’na gideceğiz. Oraya hazırlanıyoruz. Hedefimiz orada dünya şampiyonu olmak” ifadelerini kullanıyor.

FIRTINA DERESİ’NİN ZORLUKLARI

Rafting sporcularından Hamza Karabulut (17), “Bir senelik bir antrenman sürecinden geçtik. Türkiye Şampiyonu olduk. Fırtına Deresi’nde çalışmamızın elbette bir amacı var. Fırtına hırçın bir yer. Tabii burada çalışan sporcular da hırçın olmalı. O yüzden rakiplerimiz bizi çok zorlamadı” diyor. Emirhan Aksoy (17) ise “Türkiye’yi temsil etmek benim için onur verici bir şey. O bayrağı göğsümüzde taşımak, orada İstiklal Marşı’mızı okumak cidden onur verici bir şey” şeklinde konuşuyor. Ahmet Raşitoğlu (17), “Yakın zamanda Slovenya’ya gideceğiz. Yaklaşık 40 takım rakibim olacak. Zorlu bir süreç olacak ama takımca Dünya Şampiyonu olacağımıza inandık, başaracağız” sözlerini aktarıyor.