Türkiye’yi Temsil Eden Numan Kurtulmuş, Papa’ya Katılacak

TBMM BAŞKANI VATİKAN’DA YER ALACAK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın Vatikan’da gerçekleşecek olan cenaze törenine katılacak. Bu tören, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı olan Papa Franciscus için düzenleniyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI ERZURUM’DA PROGRAMDA OLACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzurum Valiliği ziyaretinin yanı sıra Palandöken Ekonomi Forumu Açılışı, KUDAKAF’25 Kariyer Fuarı Açılışı ve 2025 Turizm Başkenti Etkinlikleri Açılış Seremonisi programlarına katılacak. Bu ziyaretler planlı olarak 13.10, 14.00, 16.30 ve 19.00 zaman dilimlerinde gerçekleşecek.

CHP GENEL BAŞKANI MİTİNGDE OLACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitinge katılmak üzere Mersin’deki Yenişehir Miting Alanı’na gelecek. Bu miting saat 14.00’te başlayacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI DA ERZURUM’DA OLACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum’da Palandöken Ekonomi Forumu Açılışı, Atatürk Üniversitesi KUDAKAF’25 Kariyer Fuarı Açılışı ve EİT 2025 Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni’ne katılacak. Bu etkinlikler de saat 14.00, 16.30 ve 19.00’da gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Edirne’de “Balkan Ülkeleri Sağlık-İş Forumu” etkinliğine katılacak. Bu programda ikili görüşmelere de iştirak edecek ve saat 13.00 ile 16.00 arasında gerçekleşecek.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI TOPLANTIDA KONUŞACAK

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Rize’deki İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde partisinin genişletilmiş il divan toplantısında konuşma yapacak. Toplantı saati 15.00 olarak belirlenmiş.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mardin ve Ankara’da gerçekleştirecek olan 2025 Hasat Öncesi Hububat Kongresi, Dünya Veteriner Hekimler Günü programı ve Türkiye Yüzyılında Şehir ve Tarım Paneli’ne katılacak. Bu etkinlikler sabah 09.30’da başlayacak.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI İNCELEMELERDE BULUNACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karaman’da Ulukışla hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulunacak ve Valilik ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. Ziyaret programı 12.30 ve 15.30’da gerçekleşecek.

DÜNYA GENELİNDE GÖZLEMLENEN GELİŞMELER

Vatikan’da Papa Franciscus için cenaze töreni düzenlenecek olup, Papa’nın naaşı Roma’daki Azize Büyük Meryem Bazilikası’na defnedilecek. Ayrıca, Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilim nedeniyle Cammu Keşmir’deki terör saldırıları hakkında gelişmeler takip ediliyor.

İSTANBUL’DAKİ DEPREM GELİŞMELERİ

İstanbul’da meydana gelen depremler hakkında gelişmeler izleniyor.

KÜLTÜRLER VE SANAT ETKİNLİKLERİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzurum’da çeşitli etkinliklere katılacak, bunlar arasında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Turizm Bakanları Toplantısı ve Palandöken Ekonomi Forumu yer alıyor.

SPORDA HAFTANIN ÖNE ÇIKAN ETKİNLİKLERİ

Süper Lig 33. haftasında oynanacak maçlar arasında Net Global Sivasspor ile Onvo Antalyaspor, Bodrum FK ile Samsunspor ve Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşılaşmaları yer alıyor. Ayrıca, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş Fibabanka ve Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek.