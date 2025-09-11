Türkiye Yunanistan Hangi Kanalda?

TÜRKİYE YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN VE NEREDEN İZLENEBİLİR?

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan ile karşılaşacak. Bu mücadelenin sonucunda Alperen Şengün ve Giannis Antetokounmpo’nun performansı büyük bir merakla bekleniyor. Türkiye ile Yunanistan arasında oynanacak yarı final maçı 12 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek ve Arena Riga’daki karşılaşma saat 21.00’de başlayacak. Türkiye, turnuvadaki 7 maçı da kazanarak 24 yıl aradan sonra finale yükselme hedefiyle sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya’yı mağlup ederken, son 16 turunda İsveç’i geçerek çeyrek finalde Polonya’yı da yendi ve yarı finale adını yazdırdı. Yunanistan da aynı şekilde tüm karşılaşmalarını kazanarak yarı finale yükseldi. Türkiye’nin yarı final mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak. Basketbolseverler karşılaşmayı uydu veya internet üzerinden TRT 1’in yayın platformları aracılığıyla izleyebilecek.

TEKNİK DETAYLAR VE YAPILAR

Türkiye’nin başantrenörlüğünü Ergin Ataman üstleniyor. Ataman, Yunanistan karşısında daha önce Panathinaikos’ta birlikte çalıştığı 5 oyuncusuna rakip olacak. Kostas Sloukas, Panagiotis Kalaitzakis, Vassilis Toliopoulos, Alexandros Samodurov ve Konstantinos Mitoglou, yarı finalde Ataman’a karşı sahaya çıkacak. Maç, Letonya’nın başkenti Riga’da bulunan Arena Riga’da oynanacak ve binlerce basketbolseverin maçı izlemesi bekleniyor. EuroBasket 2025’in en kritik karşılaşmalarından biri olacak bu maçta Türkiye, Avrupa Şampiyonası’nda en son 2001 yılında finale kalmış ve turnuvayı ikinci sırada tamamlamıştı. 24 yıl aradan sonra yeniden final oynamak isteyen milli takım, bu kez Yunanistan engelini aşmak için mücadele edecek.

REKABET TARİHİ VE PERFORMANS ANALİZİ

A Milli Basketbol Takımı ile Yunanistan, resmi maçlar tarihinde 14 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalardan 3’ünü Türkiye kazanırken, 11’ini Yunanistan kazandı. EuroBasket organizasyonlarında oynanan 8 maçta ise Türkiye, 2 galibiyet, 6 yenilgi aldı. Bu rekabette dikkatler, NBA’de forma giyen Alperen Şengün ve Giannis Antetokounmpo’nun üzerine yoğunlaşacak. Şengün, turnuvada 21,6 sayı, 10,9 ribaunt ve 7,1 asist ortalamaları yakalarken, Antetokounmpo 29,8 sayı, 9 ribaunt ve 3,6 asist ortalaması tutturdu.