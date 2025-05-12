Türkiye, Yunanistan’ın Tercih Edilen Ülkesi

YUNANİSTAN İLE TURİZM İLİŞKİLERİ HAREKETLENİYOR

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Yunanistan’ın Türkiye için önemli bir turizm pazarı olduğunu belirten bir araştırma raporu hazırladı. Rapora göre, bu yıl Türkiye’den Yunanistan’a 1,4 milyon tatilcinin gideceği tahmin ediliyor. Yunanistan’dan ise Türkiye’ye 800 bin ziyaretçi bekleniyor.

GEÇEN YILIN TURİZM VERİLERİ

Raporda, geçen yıl Türkiye’den Yunanistan’a gidenlerin sayısının 1,2 milyon, Yunanistan’dan Türkiye’ye gelenlerin sayısının ise 707 bin olduğuna dikkat çekildi.

İKİ ÜLKE ARASINDA TANITIM ÇALIŞMALARI

İki ülke arasında turizm ilişkilerinin gelişmesi için karşılıklı tanıtım faaliyetlerinin devam etmesi gerektiği belirtiliyor. Türkiye, Yunan ziyaretçiler için en popüler destinasyonlar arasında İstanbul, Edirne, Kapadokya, Bursa, Ayvalık, İzmir ve Trabzon’u içeriyor.

UÇAK SEFERLERİ VE YENİ GELİŞMELER

Ayrıca, Türkiye ve Yunanistan arasındaki uçak sefer sayılarının arttığı ifade ediliyor. Özellikle Atina ve Selanik’ten AB ülkelerine yakın fiyatlı seferlerin başlamasının, her iki ülkenin turist sayısına önemli katkı yapacağı vurgulanıyor. Son günlerde Skyexpress Hava Yolları’nın iki ülke arasında seferlere başlaması olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE, YUNAN VATANDAŞLARINDA POPÜLERLİĞİNİ ARTIRIYOR

TÜROB raporunda, Türkiye ve Yunanistan’ın turizm ürünlerinin birbirini tamamlayıcı rol oynadığı kaydediliyor. Yunanistan, 2024 yılında ağırladığı yabancı ziyaretçilerin 21,8 milyonunu Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden, 14,1 milyonunu ise AB dışı ülkelerden elde etti. Türkiye, Yunan vatandaşları arasında en çok tercih edilen ikinci ülke konumunu sürdürürken, Türkiye’den Yunanistan’ı ziyaret eden 1,2 milyon Türk, yaklaşık 1 milyar euro turizm harcaması yapıyor.