Türkiye-Yunanistan Maçı, 12 Eylül

CRİTİK MAÇA SAYILI GÜNLER KALDI

Türkiye Basketbol Milli Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde, ezeli rakibi Yunanistan ile önemli bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Bu maç, sadece bir spor karşılaşması olmaktan öte, 24 yıllık bir aradan sonra finale ulaşma umudunu taşırken, Türk milletinin ortak heyecanını da yansıtıyor. Peki, Türkiye – Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? EuroBasket Yarı Final heyecanının başlamasına birkaç saat kaldı!

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Turnuva takvimine ve resmi kaynaklara göre, Türkiye ile Yunanistan arasındaki yarı final maçı 12 Eylül 2025 Cuma günü yapılacak. Maç tam olarak 21:00’de başlayacak. Bu saat, Letonya’nın başkenti Riga’daki Arena Riga’da yerel saatle planlanan başlangıç zamanı olacak. Türkiye saatiyle de aynı zaman (UTC+3) geçerli olup, karşılaşma TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca, TRT’nin resmi dijital platformları üzerinden de maçın internet yayını izlenebilir.

ARENA RİGA’NIN ATMOSFERİ

Maçın atmosferi, Arena Riga’da izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Millî maç heyecanı, taraftar desteği ve rakip Yunanistan’ın geçmişteki başarıları, karşılaşmanın önemini artırıyor. Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2001’den bu yana ilk kez finale ulaşma fırsatını yakalıyor.

GEÇMİŞ MAÇLAR VE STRATEJİLER

Bu karşılaşma, Türkiye ile Yunanistan arasında 15. resmi randevu olacak ve önceki maçlarda Yunanistan’ın galibiyet sayısı önde. Türkiye, rakibini yenmek için büyük bir psikolojik engeli aşmayı hedefliyor. Cedi Osman’ın son maçtaki sakatlık durumu ise belirsizlik taşıyor. Türkiye’nin savunma stratejisi, ribaund kontrolü ve dış şut yüzdeleri bu maçta belirleyici olacak. Ayrıca, Yunanistan’ın NBA oyuncusu Giannis Antetokounmpo ile Türkiye’nin Alperen Şengün gibi önemli yıldızları, karşılaşmanın bireysel çekişmelerine de sahne olacak.