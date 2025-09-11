Türkiye Yunanistan Maçı Hangi Kanalda?

TÜRKİYE YUNANİSTAN MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele 12 Eylül Perşembe günü Arena Riga’da saat 21.00’de başlayacak. Alperen Şengün ve Giannis Antetokounmpo’nun sergileyeceği performans ise merakla bekleniyor. Türkiye, turnuvada oynadığı 7 maçı da kazanarak finale ulaşmak için sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya’yı yendi. Son 16 turunda İsveç’i ve çeyrek finalde Polonya’yı geçerek yarı finale adını yazdırdı.

Yarı final mücadelesi TRT 1’de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Basketbolseverler, karşılaşmayı uydu üzerinden veya TRT 1’in dijital yayın platformları aracılığıyla izleyebilecek. Türkiye’nin başantrenörlüğünü üstlenen Ergin Ataman, Yunanistan karşısında Panathinaikos’ta birlikte çalıştığı 5 oyuncuya rakip olacak. Kostas Sloukas, Panagiotis Kalaitzakis, Vassilis Toliopoulos, Alexandros Samodurov ve Konstantinos Mitoglou, yarı finalde Ataman’la karşılaşacak.

MÜCADELENİN ÖNEMİ VE GEÇMİŞ İSTATİSTİKLER

Karşılaşma, EuroBasket 2025’in en kritik bölümlerinden biri olarak önem taşıyor. Türkiye, Avrupa Şampiyonası tarihinde en son 2001 yılında finale kalmış ve o turnuvayı ikinci sırada tamamlamıştı. 24 yıl sonra yeniden final oynamak isteyen milliler, bu kez Yunanistan’ı geçmeye çalışacak. A Milli Basketbol Takımı ile Yunanistan, resmi maçlarda toplam 14 kez karşı karşıya geldi. Türkiye bu maçlardan 3’ünü, Yunanistan ise 11’ini kazandı. EuroBasket organizasyonlarında ise Türkiye, 8 karşılaşmada 2 galibiyet ve 6 yenilgi aldı. NBA’de forma giyen Alperen Şengün, turnuvada 21,6 sayı, 10,9 ribaunt ve 7,1 asist ortalamaları ile dikkat çekiyor. Yunan yıldız Antetokounmpo ise 29,8 sayı, 9 ribaunt ve 3,6 asist ortalaması ile dikkatleri üzerine çekiyor.