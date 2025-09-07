Türkiye Yüzyılı Hedefi Terörsüz Türkiye

PROGRAMIN AMACI VE İLERLEYİŞİ

Sakarya’da gerçekleştirilen “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” etkinliği kapsamında, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün annesini evinde ziyaret eden AK Parti MKYK Üyesi Naim Makas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” mektubunu takdim etti. Makas, “Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı’nın en stratejik hedefidir” ifadelerini kullandı. AK Parti’nin 81 ilde eş zamanlı düzenlediği bu program, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katılımıyla şehrin yoğun bir programla icra edildi. Etkinlik kapsamında partililer, bölgedeki vatandaşlarla doğrudan iletişim kurdu.

VATANDAŞLA TEMAS VE HEDEFLER

Naim Makas, teşkilat mensupları, esnaflar, sivil toplum kuruluşları ve hemşehri dernekleri ile kahvehane sohbetlerinde buluşarak “Terörsüz Türkiye” konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Halkın görüş ve taleplerini dinleyen Makas, Türkiye Yüzyılı vizyonunun vatandaşlarla birlikte inşa edileceğini vurguladı. Ayrıca, 2016 yılında Derik’te terör saldırısı sonucunda şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün annesini de ziyaret eden Makas, Safitürk’ün hatırasının “Terörsüz Türkiye” idealinin önemli sembollerinden biri olduğunu belirtti.

MEKTUP VE HEDEFLERİN ÖNEMİ

Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” mektubu, şehit annesine sunuldu. Naim Makas, programın hedeflerine dair yaptığı değerlendirmelerde, “Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun temel taşlarından biri; terörden arındırılmış, huzurlu ve güçlü bir Türkiye’dir. Aziz şehitlerimizin hatıraları, bu hedefe yürürken bizlere daima ilham ve güç vermektedir. Muhammed Fatih Safitürk ve Mutlu Saydam şehitlerimizin emanetleri, Terörsüz Türkiye idealimizin sarsılmaz sembolleridir.” dedi.