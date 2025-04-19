Türkiye Yüzyılı Hedefleri Devam Edecek

TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, Milli Teknoloji Hamlesi ile sanayi ve üretim altyapısını yüksek teknoloji ve katma değer ekseninde güçlendirmeyi sürdüreceklerini kaydetti. Genç MÜSİAD’ın 16. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Kacır, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) ve Genç MÜSİAD’ın başarılarının gelecekte de devam edeceğine inandığını belirtti. Kacır, 22 yıl önce Türkiye’nin iş gücü ve üretiminin kısıtlı, potansiyelinin bastırılmış halde olduğunu hatırlatarak, “Yanlış politikalar, talihsiz kararlar, siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar adeta Türkiye’nin kaderi haline gelmişti” dedi. Cumhurbaşkanı’nın liderliğindeki yürüyüşle Türkiye’nin tarihine yeni bir yön verdiklerini ifade etti.

MÜSİAD’ın, son 22 yılda Türkiye’nin nereden nereye geldiğine dair en yakın tanıklıkları olduğunu vurgulayan Kacır, “Ülkemizi daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefine taşıdığımız bu yolda kutlu davamıza inanan tüm neferlerimizle adım dahi geri atmadan 22 yıla asırlık kazanımlar sığdırdık” dedi. Kacır, Türkiye’nin gerek sanayi gerekse teknoloji alanında muazzam bir mesafe kaydederek asra bedel kazanımlar elde ettiğini belirtti. Sanayi sektöründeki istihdamın 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine çıktığını ve organize sanayi bölgeleri ile Türkiye’nin üretim üsleri haline geldiğini sözlerine ekledi.

Kacır, Türkiye’nin bugünkü başarılarıyla yalnızca bölgesinde değil, tüm dünyada örnek teşkil eden bir ülke konumuna yükseldiğine dikkat çekerek, “Bugün Çin’den sonra, Orta Avrupa’ya kadar uzanan kuşakta en fazla çeşit ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebiliyoruz” dedi. Bu başarıların mücadelenin, azmin ve kararlılığın sonucunda elde edildiğini vurgulayan Kacır, Türkiye’nin her girişime alan açma vizyonunun olduğunu belirtti. Müteşebbislerin, sunulan fırsatları doğru değerlendirerek ülke kalkınmasının öncüsü olduklarını ifade etti.

Yatırımcı dostu politikalarla sektörün ihtiyaç duyduğu enstrümanları hızlıca devreye sokarak güçlü bir yatırım iklimi oluşturmaya devam edeceklerini belirten Kacır, “Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, Milli Teknoloji Hamlesi ile sanayimizi ve üretim altyapımızı yüksek teknoloji ve katma değer ekseninde güçlendireceğiz” şeklinde konuştu. Ayrıca, HIT-30 programıyla 7 ana sektörde ileri teknoloji yatırımlarını hızlandıracaklarını kaydetti ve son olarak Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı 19 yeni yatırım hakkında bilgi verdi.

Kacır, stratejik yatırımlar için mega endüstriyel parklar inşa edeceklerini ve nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Kolejleri’nin Anadolu şehirlerinde kurulacağını aktardı. “Atacağımız bu adımlarla ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendireceğiz” ifadesini kullanan Kacır, müreffeh bir Türkiye için güçlü bir işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Gençlere olan güvenini dile getirerek, geleceğin Türkiye’sinin gençlerin dinamizmi ve azmiyle şekilleneceğini vurguladı.

Kacır, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılara karşı Türkiye’nin sesini yükselttiğini belirterek, “Bugün yeryüzünde adaletsizlik daha fazla, eşitsizlik kol geziyor” dedi. Uluslararası bir düzenin eksik olduğunu vurgulayarak Türkiye’nin güçlü adımlar attığını ifade etti. Türkiye’nin yükselen üretim kabiliyetleriyle, savunma sanayisinde öz yeterlilik sağladığını söyledi. Kacır, sesini, sözünü yükseltebilen bir ülke olunduğunu vurguladı ve Türkiye’nin kadim değerlerine sahip çıkarak adalet ve merhamet medeniyetinin mensupları olduğunu belirtti. Törenin sonunda Kacır’a hediye takdim edildi ve aile fotoğrafı çekildi.