Türkiye Yüzyılı İçin Tarihi Adım

TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN TARİHİ BİR ADIM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Sayın Devlet Bahçeli’nin desteği ve kararlı duruşuyla hayata geçen Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzda tarihi bir adım” açıklamasında bulundu. Kacır, bu sürecin, Türkiye’nin kalkınmasını ve yükselişini hızlandıracağını vurguladı.

BÖLGESEL HUZURUN TEMELİ

Bakan Kacır, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda, “Terörsüz Türkiye” projesinin yalnızca ülke için değil, bölgenin huzuru ve istikrarı için de tarihi bir fırsat sunacağını belirtti. 86 milyonun şimdi daha fazla ortak amaç için bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti ve “Şimdi hep birlikte, tek yürek, omuz omuza, büyük ve güçlü Türkiye için daha fazla çalışma zamanı” dedi.