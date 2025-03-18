Türkiye Yüzyılı Kardeşliğin Yüzyılı Olsun

HUZUR VE KARDEŞLİK TEK HEDİF

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Türkiye Yüzyılı, huzurun ve kardeşliğin yüzyılı olsun istiyoruz. Gelecek nesillere terörün olmadığı bir ülke ve bölge miras bırakmak istiyoruz. Terörsüz bir Türkiye’nin inşası sürecinde şu iki hedefe ulaşmayı arzu ediyoruz. Birincisi, hiçbir pazarlık olmadan kayıtsız ve şartsız terör örgütünün silah bırakarak kendisini feshetmesi. İkincisi ise, terörün yol açtığı sorunların kalıcı olarak ortadan kaldırılması” dedi.

ŞEHİT AİLELERİNE ONUR PROGRAMI

İstanbul Valiliği, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenledi. Fatih ilçesindeki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile çok sayıda gazi ve şehit yakını katıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve protokol konuşmaları ile devam etti.

VALİ GÜL’DEN ANMA MESAJI

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, “Bugün, aynı zamanda milletimiz için çok önemli bir gün. Bundan tam 110 yıl önce, kahraman ordumuz imkansız denileni başardı. Dünyanın en büyük donanmasına diz çöktürdü. Büyük bedeller ödeyerek bu ülkenin tapusunu bizlere bıraktı. Bu vesile ile bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Şehitlik yüce bir makam, gazilik büyük bir onur” ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLERİN HATIRASI VE TERÖRLE MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “18 Mart Şehitleri Anma Günü vesilesiyle vatanımıza, bayrağımıza ve istikbalimize sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sıhhat ve afiyet temenni ediyorum” dedi. Yılmaz, şehitlerin hatırasına layık olabilmek için terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürmek gerektiğini belirtti. “Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nı kardeşlik ve birlik içinde inşa etme kararlılığımız tamdır” dedi.

Yılmaz, terör belasından kurtulmak için çalışacaklarını ve kamu güvenliğini sağlamak için gereken tüm adımları atacaklarını da vurguladı. “Terör son bulsun, acılar dinsin, kardeşlik pekişsin, artık bu topraklarda kan ve gözyaşı olmasın istiyoruz” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.