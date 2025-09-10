TÜRKİYE YÜZYILI MANİSA MUHTARLAR BULUŞMASI Yapıldı

TOPLANTI DETAYLARI

Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur’un ev sahipliğinde, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki muhtarların katılımıyla “Türkiye Yüzyılı Manisa Muhtarlar Buluşması” gerçekleştirildi. Manisa’daki bir otelde yapılan bu buluşmaya, çeşitli kamu kurumlarının bölge ve il müdürleri de katıldı. Milletvekili Murat Baybatur’un moderatörlük yaptığı programda, mahalle muhtarları, vatandaşların günlük hayatlarını doğrudan etkileyen sorunları ve talepleri, ilgililere birinci ağızdan aktarma fırsatı buldu. Kurum temsilcileri, iletilen taleplerin çözülmesi için lazım olan adımların atılacağını vurguladı.

MUHTARLARIN TALEPLERİ

Toplantıda muhtarların ilettiği talepler, Milletvekili Murat Baybatur tarafından da tek tek not alındı. Baybatur, program sonunda katılımcılara önemli açıklamalarda bulundu. “Muhtarlarımız, devlet ile millet arasında köprü vazifesi gören en önemli temsilcilerimizdir. Her bir mahallemizde vatandaşlarımızın sesini en hızlı şekilde duyuran, onların sorunlarını bizlere ileten muhtarlarımızla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum” şeklinde konuştu. Baybatur, dile getirilen taleplerin takipçisi olacaklarını belirtti ve “Bizim anlayışımızda, milletimizin yanında olmak, sorunlarını dinlemek ve çözümler üretmek esastır” dedi. Ayrıca, “Türkiye Yüzyılı’nda da Manisa’mız için, mahalle mahalle, sokak sokak hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KATILIMCILAR VE TEŞEKKÜR

Bu programın ilçe ilçe devam edeceğini belirten Baybatur, Manisa genelindeki tüm muhtarlarla bir araya geleceklerinin altını çizdi. Programa, Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalbant, Karayolları Bölge Müdürü Murat Gönenli, Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, DSİ Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi ve Gediz Elektrik Yönetim Kurulu Başkanvekili Ahmet Bayramoğlu ile diğer kamu kurumlarının il müdürleri katıldı. Baybatur, programa katılan tüm muhtarlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerine teşekkür etti.