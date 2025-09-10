TÜRKİYE YÜZYILI MİSYONU DEVAM EDİYOR

MEHMET FATİH KACIR’DAN HERKESİ UMUTLANDIRAN MESAJLAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Terörsüz Türkiye menzilindeki adımlarımızla terörü milletimizin gündeminden tümüyle çıkaracağız” ifadelerini kullandı. Bakan Kacır, Ardahan’da bir dizi etkinlik ve temel atma törenlerine katılmak üzere bulundu. Valilik ziyaretinde kendisini karşılayan küçük bir kız çocuğuna hediye veren Kacır, sonrada Valilik şeref defterini imzaladı. Vali Hayrettin Çiçek’ten brifing alan Kacır, ardından AK Parti tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmasına katıldı.

GEÇMIŞE DÖNÜŞ VE YENİ HEDEFLER

AK Parti’nin Türkiye Yüzyılı’na yön veren iradesinin değerlendirileceğini belirten Bakan Kacır, “Tam bağımsız ve müreffeh Türkiye idealimizi gerçekleştirmek için atacağımız yeni adımları, vatandaşlarımız, esnafımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte planlayacağız” dedi. 23 yıl öncesine dönerek o dönemin Türkiye’sini hatırlatan Kacır, “İstikrarsızlık ve krizlerle boğuşan, belirsizliklerin gölgesinde kalmış bir ülkeydik. 23 yıl öncesinde iç çekişmelerin pençesinde sıkışmış bir Türkiye vardı.” şeklinde konuştu.

ULUSAL GÜÇ İÇİN STRATEJİK ADIMLAR

23 yıl önce milletin emanet ettiği irade ile zincirleri kırdıklarını söyleyen Kacır, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğiyle 23 yılda büyük bir kalkınma destanı yazdık. Bugün kendi İHA’larını, eğitim uçaklarını, deniz platformlarını ve daha birçok teknolojiyi geliştiren bir ülkeyiz.” dedi. Türkiye’nin Avrupa’nın en önemli üretim merkezlerinden biri haline geldiğini vurguladı.

DÜNYADA BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM YAŞANIYOR

Dünya genelinde köklü bir dönüşüm yaşandığını dile getiren Bakan Kacır, “Bugün çatışmalar, salgınlar, iklim krizleri ve enerji ile gıda arz güvenliği tehditleri altında dünya büyük bir değişimden geçiyor” yorumunu yaptı. Türkiye’nin güçlü üretim altyapısı ve teknoloji geliştirme kapasiteleri ile bu dönüşümde yer alacağını belirtti. Gelecek için daha güçlü ve birlik içerisinde bir Türkiye için çalıştıklarını ifade etti.

GELECEK İÇİN İNANÇ VE UMUT

Cumhur İttifakı olarak başlatılan Terörsüz Türkiye menzilindeki adımlarla terörü gündemden tamamen çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Kacır, “Huzur ve güven iklimiyle bölgede büyük yatırımlar filizlenecek, istihdam artacak ve üretim büyüyecek” dedi. Yeni başarı hikayeleri ile Türkiye’yi daha ileri taşımak için çaba harcayacaklarını belirtti.