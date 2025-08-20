Türkiye Yüzyılı’na Yeni Yatırımlar Yapıyoruz

YENİ KALKINMA HAMLESİ ADIMLARI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin vizyonunu “Türkiye Yüzyılı” olarak belirlediklerini ve bu hedef doğrultusunda şehirleri yeni bir kalkınma hamlesine hazırladıklarını belirtti. Kacır, “Doğudan batıya, kuzeyden güneye kalkınmanın meyvelerini adilce paylaştırıyor; üretimi, istihdamı ve ihracatı Anadolu’nun dört bir köşesine yayıyoruz” dedi.

BAYBURT ZİYARETİ VE YATIRIM PROJELERİ

Bakan Kacır, Bayburt’ta valilik, belediye, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti ve esnaf görüşmelerinde bulundu. Ayrıca, KUDAKA ve DOKAP Bayburt Projeleri Açılış ile DOKAP İmza Töreni’nde de yer aldı. Burada yaptığı konuşmada, “Doğu Karadeniz’in Selçuklu şehri, Dede Korkut’un yurdu Bayburt’un, gönlümüzde müstesna bir yeri var. Eşsiz güzelliklere sahip kadim şehrimize, hamdolsun bugün heybemiz dolu geldik. Açılışını gerçekleştireceğimiz ve imzalarını atacağımız, toplam 134 milyon liralık yatırım tutarına sahip projelerin Bayburt’umuza ve kıymetli Bayburtlu kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşımak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda çok boyutlu bir kalkınma atılımını gerçekleştirdik. Ekonomiden sanayiye, teknolojiden ihracata; savunmadan enerjiye pek çok sahada ilklere ve rekorlara milletimizle birlikte imza attık” dedi. Kacır, Türkiye’nin dünya çapında bir üretim ve teknoloji geliştirme üssü haline geldiğini ifade etti. Kendi teknoloji çözümlerini geliştirebilen bir Türkiye’nin mevcut olduğunu vurguladı.

YEREL İHTİYAÇLARA YANIT VERİYORUZ

Bakan Kacır, “Türkiye Yüzyılı” vizyonu ile şehirlerin yeni bir kalkınma hamlesine hazırlandığını yineleyerek, Bayburt’un bu büyük yürüyüşte hak ettiği payı aldığını ve almaya devam edeceğini dile getirdi. “Yatırım teşviklerimizle, planlı sanayi alanlarımız, KOBİ’lerimize sağladığımız imkanlarla ve kalkınma projelerimizle son 23 yılda Bayburt’un kalkınma yolculuğuna güçlü bir ivme kazandırdık” dedi. Ayrıca, Bayburt Organize Sanayi Bölgesi’nin altyapı çalışmalarına bugüne dek 258 milyon lira destek sağlandığını ve Bayburt Sanayi Sitesi’nin oluşturulmasına yönelik çalışmalara başlanıldığını belirtti. Kacır, istihdamı artırmak için güçlü altyapılarla birlikte yerelin ihtiyaçlarını yerinde çözmeyi hedeflediklerini ifade etti.