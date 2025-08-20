Türkiye Yüzyılı Ziyareti Tavşanlı’da Gerçekleşti

TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI KAPSAMINDA ZİYARETLER

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Heyette İlçe Başkanı Himmet Özer, İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Alp, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Can Şener ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Heyet, Tavşanlı’ya ulaştığında ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığı’nda kısa bir toplantı yaptı. Toplantı sonrasında Tavşanlı Ticaret Odası, esnaf odaları, ve şehit ile gazi yakınları ziyaret edildi.

İLÇENİN EKONOMİK GELİŞİMİ GÖRÜŞÜLDÜ

Ziyaretlerin önemli duraklarından biri Tavşanlı Ticaret Odası oldu. Burada heyet, Oda Başkanı Davut Efe ve yönetimiyle bir araya geldi. İstişarelerde bulunarak ilçenin ekonomik gelişimi ve iş dünyasının talepleri hakkında bilgi aldı. Milletvekili Ahmet Kılıç, Türkiye Yüzyılı vizyonunun “üreten, büyüyen ve istihdam sağlayan bir ekonomi üzerine inşa edildiğini” söyledi. Heyet, misafirperverliklerinden dolayı Oda Başkanı Davut Efe ve yönetimine teşekkür ederek, Tavşanlı’nın kalkınması için birlikte atılacak adımların hayırlara vesile olmasını diledi.

GÜN BOYUNCA SÜREN ZİYARETLER

Ziyaretler, gün boyunca devam etti ve çeşitli temaslar ile Tavşanlı’nın sorunları ve fırsatları üzerinde duruldu. Bu buluşmalar, yerel halkla olan iletişimin güçlenmesine de katkı sağlıyor.