TÜRKİYE, ZULMÜN KARŞISINDA OLACAKTIR

YALÇIN TOPÇU’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Türkiye, devleti ve milletiyle, tarihte olduğu gibi bugün de zulmün ve zalimlerin karşısında, hakkın, adaletin, barışın ve mazlumların yanında olmayı sürdürecektir” şeklinde önemli bir açıklama yaptı. Topçu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Herhavadis gazetesine yapmış olduğu açıklamalarla ilgili de yorumda bulundu.

NETANYAHU’NUN İDDİALARINA YANIT

Topçu, “Gazze’de sivillere, bebek ve çocuklara dünyanın gözü önünde yapılan soykırımın baş sorumlusu ve suçlusu, zamanımızın Hitler’i, gazetecilerin katili İsrail’in siyonist sapkın Başbakanı Netanyahu; işlediği insanlık suçlarını gölgelemek için Türklerin Ermeni, Rum ve Süryanilere yönelik sözde soykırım iftirasını tanıdığını açıklamış” dedi. Ayrıca, “Bu soykırım suçlusu sapığa, Anadolu’muzdaki meşhur iki sözle cevap verelim; ‘İte bak, yattığı yere bak.’ ‘İtin duası kabul olsa gökten kemik yağardı” ifadelerini kullandı.

NETANYAHU’NUN SUÇLAMALARI VE GEÇMİŞİ

Bölücü terör örgütü PKK-PYD-SDG dahil olmak üzere Türkiye’nin düşmanı olan tüm illegal terör örgütlerine ve onların aleyhindeki tarihi yalan ve iftiralara sarılan Netanyahu’ya atıfta bulunarak, “bilsin ki tarihte ataları soykırım yaşamış olan Yahudilerin ve tüm insanlığın kahir ekseriyetinin vicdanında, ayrıca insanlık tarihinin sahifelerinde ve uluslararası hukuk önünde kendisi ve tüm yandaşları soykırım suçluları olarak tescillenmiştir” dedi. Topçu, Türkiye’nin duruşunun net olduğunu vurguladı.