Türkiye’de 100 milyon doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı yeni verilere göre, ülkemizde toplam 100 milyon doz aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığınca COVID-19’la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti.

Sağlık Bakanlığının “covid19asi.saglik.gov.tr” sitesinde yer alan anlık verilere göre, 9 Eylül saat 13.44 itibarıyla 50 milyon 822 bin 59 birinci doz, 39 milyon 488 bin 261 ikinci doz, 9 milyon 208 bin 878 üçüncü doz aşı uygulandı.

Böylece toplam yapılan doz sayısı 100 milyon 13 bin 389 oldu.

262 kişi hayatını kaybetti

Türkiye’de son 24 saatte 308 bin 437 COVID-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı.

262 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 103 oldu.