Türkiye’de evlenme oranı azaldı

Yapılan son araştırmalara göre Türkiye'de evlilik oranları düşüşe geçti.

Türkiye’de evlenmeyi planlayan gençler ya evliliği başka bir bahara erteliyor ya da hiç evlenemiyor.

Verilere göre Türkiye’de evlilik oranları düşüşe geçti. Bu düşüşe rağmen yine de Türkiye, Avrupa ülkelerine göre evlenme oranında birinci sırada.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle ülkelerin 2017 yılında her bin kişilik nüfusuna karşılık gelen evlenme sayılarını yayınladı.

AB üyesi 28 ülkede ortalama evlenme oranı binde 4,3 seviyesindeyken, Türkiye’de 2017 yılında yeni evlilerin oranı binde 7,1’i buldu. Böylece Türkiye’de evlenenlerin oranı AB üyesi 26 ülkeyi geçti.

Evlenme oranı en yüksek AB ülkesi binde 7,5’le Litvanya olurken, Litvanya’yi binde 7,3’le Romanya, binde 6,8’le Letonya izledi.

AB ülkeleri arasında evlenme oranı en düşük ülkeler ise binde 3,1’le Slovenya, binde 3,2’yle İtalya ve Lüksemburg olarak ölçüldü. Bu ülkeleri binde 3,3’le Portekiz, binde 3,5’le Fransa ve binde 3,7’yle İspanya takip etti.

Söz konusu oran Almanya’da binde 5, İngiltere’de binde 4,4 ve Hollanda’da binde 3,8 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’de evlenmeler azalıyor, boşanmalar artıyor

Eurostat’ın verilerinde Türkiye’deki evliklik oranının düştüğü tespit edildi. Ülkede her bin kişilik nüfusuna karşılık gelen evlenme sayısı 2015’te 7,7 iken, 2016’da 7,5, 2017’de de 7,1’e kadar düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerine göre evlilikler bir önceki yılla karşılaştırıldığında yüzde 4,2 azaldı. Boşanan çiftlerin sayısında ise 1,8’lik artış yaşandı.

Rapora göre boşanmaların 2017 yılında yüzde 38.7’si evliliğin ilk beş yılı, yüzde 20.7’si ise evliliğin ilk altı ila 10 yılı içinde gerçekleşti.