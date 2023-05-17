Türkiye’de nüfusun 12,9 milyonu genç

TÜİK’in İstatistiklerle Gençlik 2022 çalışmasına göre, 2022 sonu itibariyle Türkiye’de 12 milyon 949 bin 817 genç bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun “İstatistiklerle Gençlik 2022” araştırmasına göre, nüfusun yüzde 15,2’sini 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu.

Ülke genelindeki genç sayısı 12 milyon 949 bin 817 kişi olarak hesaplanırken, bunun yüzde 51,2’si genç erkek, yüzde 48,8’i ise genç kadın nüfus olarak kayıtlara geçti.

Nüfus projeksiyonlarında, genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının, 2030’da yüzde 14, 2040’ta yüzde 13,4, 2060’ta yüzde 11,8 ve 2080’de yüzde 11,1’e gerileyeceği öngörüldü.

Türkiye’nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında genç nüfus ortalaması yüzde 10,5 oldu.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 22 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 21,7 ile Şırnak ve yüzde 21,1 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 12,3 ile Muğla ve Balıkesir, yüzde 12,7 ile Ordu, yüzde 12,8 ile Tunceli, Sinop ve Kırklareli olarak sıralandı.