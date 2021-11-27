Türkiye’den 5 ülkeye yasak geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsün yeni varyantı nedeniyle 5 Afrika ülkesine seyahat yasağı uygulanacağını duyurdu.

Buna göre Botsvana, G. Afrika, Mozambik, Namibya ve Zimbabve ile kara, hava ve deniz sınır kapıları kapatıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19’un Nu varyantı sebebiyle, Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den Türkiye’ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir.”