Türkiye’den acil kodlu çağrı

Dışişleri Bakanlığı, 22 Mart’ta yani yarın İstanbul’da gerçekleştirilecek olan İTT Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı hakkında açıklamada bulundu.

Dışişleri’nden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemiz, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı olarak Yeni Zelanda’da 15 Mart 2019 tarihinde iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısı başta olmak üzere, artan İslam karşıtlığı ile ırkçı ve yabancı düşmanı şiddet eylemlerini ele almak üzere acil bir toplantı yapılması çağrısında bulunmuştur.

Bu çerçevede, Sayın Bakanımızın başkanlığında 22 Mart 2019 tarihinde İstanbul’da İİT Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı düzenlenecektir. Sözkonusu toplantıya BM, AB ve AGİT gibi uluslararası kuruluşlardan temsilciler de davet edilmektedir.”

TRT