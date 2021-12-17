Türkiye’den Japonya’ya mesaj

Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın Osaka kentinde bulunan klinikte çıkan yangın hakkında açıklama yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Osaka kentindeki bir klinikte çıkan yangında yaşamını yitirenlerin ve yaralıların bulunduğunun üzüntüyle öğrenildiği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bu talihsiz olayda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost Japon halkı ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”

Japonya’da klinikte yangın çıktı: 28 kişi ağır yaralı

Japonya’nın Osaka kentinde bir klinikte çıkan yangında 24 kişinin öldüğü öğrenilmişti.