Türkiye’nin kararına İsveç’ten ilk yorum

Türkiye’nin Finlandiya’nı onay sürecin başlatmasına ilişkin İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström’den açıklama geldi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılım sürecinde Türkiye’nin sadece Finlandiya’nın onay sürecini başlatmasına ilişkin, “İsveç’in NATO dışında kalması kısa vadede bir şeyi değiştirmez. Ama bu süreç uzarsa birçok şeyin değişeceği de gerçektir. Finlandiya NATO’ya daha entegre olurken İsveç dışarıda kalacaktır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokolünün TBMM’deki onay sürecini başlatmaya karar verdiklerini açıkladı.

Erdoğan, İsveç’in taahhütlerini yerine getirmediğini belirterek ”Teröristlere kucak açtılar. 120 teröristin listesini verdik, ‘Bize verin’ dedik vermediler, veremediler. Vermeyince bizim de İsveç’e olumlu yaklaşmamız mümkün değil. Terörle mücadelede Türkiye’ye yönelik olumsuz adımları gördüğümüz sürece, bu nereden gelirse gelsin her türlü tavrı almaya hazırız.” dedi.

İsveç’ten Türkiye’nin kararına ilişkin ilk açıklama geldi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin Finlandiya’nın NATO’ya katılımına ilişkin protokolü TBMM Başkanlığına sunarak onay sürecini başlatma kararını değerlendirdi.

NATO’ya üyelik başvurusunu aynı gün yapan iki ülkeden Finlandiya’nın üyeliği için Türkiye’de onay sürecinin başlatılmasına ilişkin Billström, “Tahmin ettiğimiz gibi Türkiye, Finlandiya’nın NATO üyeliğini onaylamak için süreci başlattı. Bu istemediğimiz bir gelişmeydi ama hazırlıklıyız.” ifadelerini kullandı.