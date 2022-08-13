Türkiye’nin kredi notu düşürüldü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notu düşürdü.

Moody’s, Türkiye ekononomisine ilişkin takvim dışı yaptığı değerlendirme ile Türkiye’nin kredi notunu B2’den B3’e düşürdü, not görünümü ise negatiften durağana çevrildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisine ilişkin takvim dışı değerlendirme sonucu yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kredi notunun “B2″den “B3″e düşürüldüğü, kredi notu görünümünün “negatif”ten “durağan”a çevirdiğini duyurdu.

Açıklamada, Türkiye’nin dış pozisyonunun özellikle artan enerji fiyatlarının bir sonucu olarak beklenenden daha fazla baskı altında olduğu aktarıldı. Küresel ortamın daha zorlu hale geldiği belirtilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ve gelecek yıl yüzde 2 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Moody’s, mayıs ayında yayımladığı tahminlerde, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 ve gelecek yıl yüzde 4 büyüyeceğini öngörmüştü.

Daha önce takviminde Türkiye için değerlendirme tarihi 27 Mayıs olarak belirtilen Moody’s, bu tarihte ülkenin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmamıştı.