Türkiyenin Muhtarları Hastaneyi Ziyaret Etti

HEYET, DEPREM SONRASI HASTANEYİ ZİYARET ETTİ

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Kadir Delibalta, beraberindeki heyetle birlikte Defne Devlet Hastanesi Başhekimi Barış Kavvasoğlu’nu ziyaret etti. Defne Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, Delibalta ve beraberindeki heyet, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler sonrası 60 günde tamamlanan hastaneyi gezdi. Başhekim Kavvasoğlu ile görüşen Delibalta, hastanedeki çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

HASTANENİN ÖNEMİ VURGULANDI

Ziyaret esnasında konuşan Delibalta, hastanenin deprem bölgesinin “göz bebeği” olduğunu vurguladı ve projeden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Ziyarete Delibalta’nın yanı sıra Doğu Anadolu Muhtarlar Federasyonu Başkanı Turan Süme, Güneydoğu Anadolu Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hatip Şeran ve Hatay’daki 15 ilçenin muhtar dernekleri başkanları da katıldı.

Geleceği Şekillendiren Proje Yarışması Uzatıldı

Samsun'da düzenlenecek 'Geleceğe Yön Veren Kooperatifçilik Fikirleri Proje Yarışması'na katılım süresi, yoğun ilgi nedeniyle 10 Ekim 2025'e kadar uzatıldı ve 90 bin TL ödül verilecek.
Kırtasiye Alışverişi Başladı. 8 Eylül Eğitim Yılı. Veliler Erken Alışveriş Yapıyor. Fiyatlar Müşterileri Memnun Ediyor. Kırtasiyeden Alım Önemli. Sağlıklı Ürünler Tercih Edilmeli

Veliler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için çocuklarının kırtasiye malzemelerini temin etmek üzere market ve kırtasiye dükkanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Fiyatlar sabit kalırken, güvenli ürün seçiminin önemi vurgulanıyor.

