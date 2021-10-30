Türkiye’nin Oscar adayı açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile meslek örgütü temsilcileri, Türkiye’nin Oscar adayı filmini ‘Bağımlılık Hasan’ olarak belirledi.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu’nun üstlendiğini “Bağlılık Hasan” filminin dünya prömiyeri 74. Cannes Film Festivali’nin “Belirli Bir Bakış” bölümünde gerçekleşmişti.

Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı filmin başrollerini Umut Karadağ ve Filiz Bozok paylaşırken, Mahir Günşiray da konuk oyuncu olarak yer aldı.

Film, geçimini babadan kalma meyve bahçesi ve domates tarlasıyla sağlayan Hasan’ın hikayesini anlatıyor.

Hasan ile eşi Filiz’i tanıdıkça, yıllar boyu verdikleri zorlu hayat mücadeleleri içinde sadece kendi hedeflerine uygun hareket ettiklerini, davranışlarının başka insanlar üzerindeki etkilerini pek düşünmedikleri görülüyor. Yıllardır bekledikleri güzel haberi alıp Hac için Mekke’ye gitmeye hazırlandıkları günlerde, Hasan geçmişiyle hesaplaşıp içten içe bir vicdan muhasebesi yaşamaya başlıyor.