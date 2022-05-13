PKK yanlılarının Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğuna saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Fransa’da Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğuna terör örgütü PKK sempatizanları tarafından saldırı düzenlendi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Paris Başkonsolosluğuna kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından 12 Mayıs gecesi yerel saatle 02.30 civarında havai fişek tipi patlayıcı maddelerle saldırıldı.

Saldırıda başkonsolosluk binasının penceresi ve dış cephe duvarında hasar meydana geldi.

Fransız makamları saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.