Türkiye’ye kritik ziyaret

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 22 Haziran’da Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecek.

Prens Selman’ın ziyaretinde iki ülke arasında ekonomi alanında önemli anlaşmalar imzalanması bekleniyor. 4,5 yıllık aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28-29 Nisan tarihlerinde Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaret, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası oldu. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu binasında öldürülmesinden sonra dondurulan ilişkiler, Erdoğan’ın ziyaretiyle yeniden canlanırken, Selman’ın iade-i ziyareti ile yeni aşamaya geçiliyor.

Ankara’daki görüşmelerde, enerji ve ticaret başta olmak üzere çeşitli alanlarda önemli anlaşmaların imzalanması planlanıyor. İki ülke ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği görüşmelerde, işbirliğinin geliştirilmesi imkânları ele alınacak, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.