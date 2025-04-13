Türklab, Mali Darboğazdan Kurtulamıyor

FINANSAL SIKINTILARLA MÜCADELE

İzmir’in Menderes ilçesindeki İTOB Organize Sanayi Bölgesi’nde 27 yıldır faaliyet gösteren Türklab, mali darboğazdan bir türlü kurtulamıyor. Koronavirüs pandemisi sırasında yerli antikor kullanıp ürettiği test kitlerini yurt dışına satarak global bir oyuncu olan firma, İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulundu.

İŞLETME BORÇ YAPILANDIRMASI

Şahin Yağlıdere ve Kartal Yağlıdere’nin sahip olduğu Türklab Tıbbi Malzemeler, S.K. Teknoloji Araştırma Geliştirme ve Farlab İlaç Özel Sağlık Hizmetleri, borç yapılandırması için mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, bu talebe karşı geçici mühlet kararı verdi. Türklab ve bağlı şirketlerin konkordato sürecinin düzgün bir şekilde yürütülmesi amacıyla Hatice Karpuzoğlu ve Hukukçu Doç. Dr. Bilgehan Yeşilova, geçici konkordato komiseri olarak atandı. Davanın bir sonraki duruşması, geçici mühletin sona ereceği tarih olan 8 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

TARİHÇEYE KISACA GÖZ ATALIM

1996 yılında İzmir’de Labmen adıyla kurulan ve daha sonra Türklab ismini alan firma, ilk olarak gebelik testi üretimi yaparak sektöre giriş yaptı. 2001 yılında şirketi devralan Kartal Yağlıdere, kısa sürede Türkiye pazarında önemli bir yer edindi. 2000’li yıllarda ilk uluslararası satışını gerçekleştiren firma, Almanya’daki 12 bin bayili bir ilaç firmasıyla işbirliği yaptı. 2008 yılında üretim kapasitesini artırarak İzmir AOSB’ye taşınan Türklab, 2014’te modern teknolojilere yatırım yapma sürecine girdi.

PANDEMİNİN SAHİBİ

Dünya genelinde etkisini gösteren Covid-19 pandemisi döneminde yerli antikor kullanarak ürettiği test kitlerini yurt dışında pazarlayan firma, böylece global bir oyuncu haline gelmişti.