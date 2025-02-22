Türklerin Yeni Rotası: Kutaisi, Gürcistan

TÜRKLERİN YENİ ROTASI KUTAİSİ

Avrupa’da yaşanan vize sorunları sonrasında Türkler, vizesiz ve kimlikle seyahat edebilecekleri ülkelere yönelmeyi tercih etti. Bu yıl genellikle Balkan ülkelerine yönelen Türkler, bu sefer rotalarını Gürcistan’ın Kutaisi şehrine çevirdi.

KUTAİSİ’NİN DOĞAL VE TARİHSEL GÜZELLİKLERİ

Dünyanın en eski yerleşim alanlarından biri olan Kutaisi, son zamanlarda Türk ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Batum ve Tiflis’ten sonra Gürcistan’ın en çok merak edilen şehirlerinden biri haline geldi. Hem doğa harikaları hem de tarihi yapılarıyla öne çıkan Kutaisi, sunmuş olduğu uygun fiyatlarla da dikkat çekiyor. Rioni Nehri üzerinde konumlanan bu şehir, Tiflis’ten sonra Gürcistan’ın ikinci en büyük şehri olarak biliniyor. Kanyonları ve manastırlarıyla ziyaretçilerini kendine aşık eden Kutaisi, doğasıyla da büyülüyor.

ŞARAP MÜZESİ VE YEREL LEZZETLER

Kutaisi’de en çok ilgi çeken mekânlardan biri Okatse Kanyonu, şehirdeki en ünlü kanyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Turistler burada teknelerle kanyonun doğal güzelliklerini keşfetmek için birbirinden güzel anlar yaşıyor. Ayrıca, Kutaisi’deki en dikkat çekici alan, şarap müzesi. Şehir, şaraplarıyla meşhur olmasının yanı sıra, yemek kültürüyle de büyük beğeni topluyor.

KUTAİSİ’DE GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

– Okatse Kanyonu

– Palace of Imeretian Kings Okros Chardakhi

– Bagrati Katedrali