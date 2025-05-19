Türklerin Yurt Dışı Yatırımları Zirveye Ulaştı

KÜRESEL ZORLUKLARA RAĞMEN YURT DIŞI YATIRIMLARI ARTIYOR

Türk vatandaşlarının, küresel ekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen yurt dışındaki yatırımları yükselmeye devam ediyor. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve önceki Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, yaptığı açıklamada Türkiye’den yurt dışına net doğrudan yatırımların tarihi seviyeye ulaştığını vurguladı. Kara, sosyal medya hesabından paylaştığı bir grafikle bu yatırımların zirve noktasını şu şekilde ifade etti: “Yurt içi yerleşiklerin yurt dışında yaptığı net doğrudan yatırımlar, 2025 Mart’ta yıllık 7,56 milyar dolar ile tarihi zirveye ulaştı.”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından duyurulan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye’deki yerleşiklerin yurtdışından gerçekleştirdiği gayrimenkul alımı için harcadığı tutar, 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 20,5 artış göstererek 2 milyar 513 milyon dolara ulaştı. Yeni yılın ilk ayında ise bu rakam 144 milyon dolar olarak kaydedildi. Geçtiğimiz yıl, yurt dışı gayrimenkul alımı için 2 milyar 513 milyon dolar harcayan Türk vatandaşları, en fazla konut alımını Yunanistan ve Dubai’den gerçekleştirdi.