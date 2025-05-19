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Türklerin Yurt Dışındaki Yatırımları Zirveye Ulaştı

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Türk vatandaşlarının yurt dışı yatırımları artışını sürdürüyor. Küresel ekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen, Türkiye’den yurt dışına net doğrudan yatırımlar tarihi bir zirveye ulaştı. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda bu durumu açıkladı. “Yurt içi yerleşiklerin yurt dışında yaptığı net doğrudan yatırımlar, 2025 Mart’ta yıllık 7,56 milyar dolar ile tarihi zirveye ulaştı” ifadesi ile rakamların önemini vurguladı.

GAYRİMENKUL ALIMINDA ARTIŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye’deki yerleşiklerin yurt dışından yaptığı gayrimenkul alımındaki harcama 2024 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 20,5 artarak 2 milyar 513 milyon dolara ulaştı. Yılın ilk ayında bu rakam 144 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurtdışında gayrimenkul satın almak isteyen Türkler, geçen yıl en çok konutunu Yunanistan ve Dubai’den edindi.

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