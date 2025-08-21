Türkmen-Karahöyük Kazıları Önemli Buluntularla Devam Ediyor

ÖNEMLİ ARKEOLOJİK BULUNTULAR ORTAYA ÇIKIYOR

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği Türkmen-Karahöyük kazıları, önemli arkeolojik buluntularla devam ediyor. Doç. Dr. Hüseyin Erpehlivan’ın koordinasyonunda sürdürülen kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle 2024 yılında başlamış olup, altı yıllık yüzey araştırmalarının ardından büyük bir tarihi potansiyel sergiliyor.

KAZILARDA BULUNAN TARİHİ ESERLER

Bu yılki kazılarda Hellenistik döneme ait kalemler, ithal parfüm şişeleri, Demir ve Tunç Çağı’na ait hançerler, oyuncaklar ve 4 bin yıllık mühürler keşfedildi. Ayrıca, 3700 yıllık bir maymun kalıntısı ve ev temellerine gömülmüş köpekler, dönemin ritüellerine dair çarpıcı ipuçları sundu. Freskli büyük bir oda da Anadolu arkeolojisinde nadir görülen yapılar arasında kendine yer buldu. M.Ö. 3000-50 yılları arasında yerleşim gören Türkmen-Karahöyük’ün, Hititlerin kayıp başkentlerinden biri olabileceği düşünülüyor.

Kazılar, bölgenin antik çağda önemli bir ticaret ve kültür merkezi olduğunu da kanıtlıyor. Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, kazıları üniversitenin bilimsel katkısıyla sürdürdüklerini ifade ederek, “Geçmişin izlerini bilimle aydınlatıyoruz” dedi. Ayrıca, bölge için 20 yıllık bilimsel ve turistik bir yol haritası hazırlanıyor.