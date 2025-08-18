Türkmen Karahöyük’te Arkeolojik Kazılar Başladı

ÖNEMLİ TARİHİ BULUNTULAR

Konya’da bir yıl önce başlayan arkeolojik kazılar, Hititlerin ikinci başkenti olabileceği düşünülen Türkmen Karahöyük’te devam ediyor. Bu alanda, 2 bin yıllık hayvan kemiğinden yapılmış kalem, ok ucu, 1,700 yıllık zar, 2,200 yıllık küvet ile 3 bin yıllık buğday ve arpa gibi pek çok önemli buluntuya ulaşıldı. Kazı Eş Başkanı Doç. Dr. Michele Rüzgar Massa, “Buranın önemli bir siyasi ve ticaret merkezi olduğunu görüyoruz. İdarecilikle ilgili çok fazla alet bulduk. 2 bin yıllık hayvan kemiğinden yapılmış kalem, 4 bin yıllık birkaç mühür bulduk. Bunları da hükümet yetkililerinin kullandığı biliniyor.” dedi.

KAZI SÜRECİ VE ARAŞTIRMALAR

Çumra ilçesinde bulunan Türkmen Karahöyük Mahallesi’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle 6 yıl süren yüzey araştırmalarının ardından ilk kazılar 2024 yılında başlatıldı. İki kazı dönemine girilen Türkmen Karahöyük, Hititlerin bir dönem başkenti olduğu düşünülüyor. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Michele Rüzgar Massa ve Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. James Osborne’un eş başkanlığındaki çalışmalar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Erpehlivan’ın koordinatörlüğünde sürdürülüyor.

TICARET VE SİYASİ BAĞLANTILAR

Kazılarda ortaya çıkan buluntular, Türkmen Karahöyük’ün önemli bir ticaret ve siyasi merkez olduğunu gösteriyor. Doç. Dr. Michele Rüzgar Massa, “Bu höyük, Konya’dan önceki en büyük tek şehir olarak biliniyor. Bu yılki kazılarda çok önemli sonuçlar elde ettik. Buranın önemli bir siyasi ve ticaret merkezi olduğunu görüyoruz.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Mısır hükümdarları tarafından hediye edilen maymun kalıntıları ile bu şehrin ilişkilerinin Mısır’dan Kıbrıs’a ve Karadeniz’e kadar uzandığı belirtiliyor.

BULUNTULAR VE TARİHSEL ÖNEM

Kazılarda, 3 bin 700 yıl önce yaşamış olan Mısır hükümdarlarına ait buluntular arasında, yanmış duvarlar ve topraklar yer alıyor. Doç. Dr. James Osborne, “Bu höyük Türkiye’nin en büyüğüdür. Milattan önce 50 yılında büyük bir tahribat oldu. Bu yangın yanlışlıkla olmamış.” diyerek tahribatın bir saldırı sonucu oluştuğunu belirtiyor. Kazıların sonuçları, Hitit Dönemindeki krallığın ikinci başkenti olduğu yönünde önemli ipuçları sunuyor.